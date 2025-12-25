Constantin Popovici visează la o medalie de aur olimpică istorică pentru România, la 40 de ani: "Un format diferit" - Antena Sport

Închide meniul
EXCLUSIV

Dan Roșu Publicat: 25 decembrie 2025, 11:20

Constantin Popovici, pe podium - Profimedia Images

Constantin Popovici (37 de ani) a câştigat medalia de aur la high divind la Campionatul Mondial şi Campionatul European şi speră la o medalie istorică olimpică pentru România, la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles, atunci când el va avea aproape 40 de ani.

În acest moment, high diving-ul nu este un sport olimpic, dar asta se poate schimba. La Campionatele Europene din 2026 de la Paris, se va sări de la 20 de metri, în loc de 27 de metri, fiind încercat astfel un alt format.

Dacă va avea succes, formatul cu platforma coborâtă la 20 de metri va fi folosit şi la Campionatul Mondial, ideea fiind “în probe” pentru Jocurile Olimpice din 2028. Dacă va fi acceptată ca probă olimpică, atunci Popovici, care atunci va avea aproape 40 de ani, va fi unul dintre favoriţii la medalii.

“În primul rând, sper să fiu sănătos. Fac antrenamente şi totul ţine de starea mea fizică. Sper să mă feresc de accidentări, asta e cel mai important şi vor veni şi performanţele cu siguranţă.

Vom avea şi Campionatul European de la Paris, unde se va sări de la 20 de metri, nu de la 27 de metri. E un format diferit. Să vedem cum va fi, trebuie să ne adaptăm. Suntem obişnuiţi să sărim de la 27 de metri. Voi merge în China sau în Austria şi voi încerca ceva nou, ce nu am mai făcut până acum. Trebuie testat şi voi depune tot efortul.

Există în China şi Austria, dar şi în Florida. Testăm toate variantele. Cam asta urmăresc ei, să vadă dacă are succes această variantă de 20 de metri. Să o ducă la Mondial şi sunt şanse să ajungă la Jocurile Olimpice. Sunt costuri mai mici. Sunt accidentări mai puţine şi ai mai mulţi participanţi. Creşte popularitatea acestui sport. Pe termen lung, asta urmăresc. Să vedem cum funcţionează Campionatul European. Da, eu am câştigat ultima ediţie de European şi trebuie să îmi apăr titlul”, a spus Constantin Popovici, în exclusivitate pentru as.ro.

2025, anul cu bronz la Mondiale pentru Constantin Popovici

2025 a fost un an în care Constantin Popovici a câştigat medalia de bronz la concursul de sărituri în apă de la mare înălţime (27 m), din cadrul Campionatelor Mondiale de Nataţie de la Singapore.

“A fost un an bun, cu suişuri şi coborâşuri, se putea şi mai bine. Sunt fericit că am reuşit să termin pe podium şi la Campionatul Mondial şi la Cupa Mondială, spre deosebire de anul trecut când am ratat podiumul la Mondial, dar am fost campion la Cupa Mondială. Anul ăsta am avut mai puţine etape decât în anii trecuţi. Pot spune că m-am axat pe calitate. A fost un an destul de bun.

Moş Crăciun a venit mai repede pentru deputaţi. Parlamentarii şi-au dat singuri mai mulţi bani pentru 2026Moş Crăciun a venit mai repede pentru deputaţi. Parlamentarii şi-au dat singuri mai mulţi bani pentru 2026
La Mondial am fost pe 3, am fost pe locul 1 în calificări şi o foarte mică greşeală m-a costat acea medalie strălucitoare. Sunt fericit pentru locul 3, dar se putea şi mai bine. Podiumul mondial a fost cel mai bun moment al anului, chiar dacă a fost şi tristeţe. E ceva plăcut să ai aceste emoţii. Pot spune că a fost şi cel mai greu moment”, a mai spus Popovici.

