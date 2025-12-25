Constantin Popovici visează la o medalie de aur olimpică istorică pentru România, la 40 de ani: "Un format diferit" - Antena Sport

Constantin Popovici (37 de ani) a câştigat medalia de aur la high divind la Campionatul Mondial şi Campionatul European şi speră la o medalie istorică olimpică pentru România, la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles, atunci când el va avea aproape 40 de ani.

În acest moment, high diving-ul nu este un sport olimpic, dar asta se poate schimba. La Campionatele Europene din 2026 de la Paris, se va sări de la 20 de metri, în loc de 27 de metri, fiind încercat astfel un alt format.

Constantin Popovici visează la o medalie de aur olimpică istorică pentru România

Dacă va avea succes, formatul cu platforma coborâtă la 20 de metri va fi folosit şi la Campionatul Mondial, ideea fiind “în probe” pentru Jocurile Olimpice din 2028. Dacă va fi acceptată ca probă olimpică, atunci Popovici, care atunci va avea aproape 40 de ani, va fi unul dintre favoriţii la medalii.

“În primul rând, sper să fiu sănătos. Fac antrenamente şi totul ţine de starea mea fizică. Sper să mă feresc de accidentări, asta e cel mai important şi vor veni şi performanţele cu siguranţă.

Vom avea şi Campionatul European de la Paris, unde se va sări de la 20 de metri, nu de la 27 de metri. E un format diferit. Să vedem cum va fi, trebuie să ne adaptăm. Suntem obişnuiţi să sărim de la 27 de metri. Voi merge în China sau în Austria şi voi încerca ceva nou, ce nu am mai făcut până acum. Trebuie testat şi voi depune tot efortul.