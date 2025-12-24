Jucătorul de naţională care i-a spus "da" lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorul de naţională care i-a spus "da" lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1

Dan Roșu Publicat: 24 decembrie 2025, 20:20

Gigi Becali a anunţat o revoluţie pe piaţa tranferurilor în perioada de mercato de iarnă, mai ales că accederea FCSB în play-off-ul Ligii 1 pare din ce în ce mai aproape, după victoria din derby-ul cu Rapid (2-1).

Primul pe lista latifundiarului este Kevin Ciubotaru, pentru care FCSB e dispusă să plătească clauza de reziliere de 450.000 pentru a-l aduce de la Hermannstadt.

Fundaşul de 21 de ani cu 19 meciuri adunate în acest sezon de Liga 1 a anunţat că şi-ar dori să joace pentru roş-albaştri, cu care a avut deja discuţii cu două luni în urmă. Cotat la 400.000 de euro, fundaşul stânga născut la Roma se află în atenţia lui Mircea Lucescu, în privinţa barajului cu Turcia, el fiind deja în lot pentru meciul cu Austria (1-0).

“Am vorbit acum două luni, bineînţeles că eu voiam să mă concentrez la meciurile lui Hermannstadt ca să nu am alte gânduri şi doar la aceste meciuri. Acum, în perioada asta de sărbători, vom discuta.

(n.r. – Ţi-ar plăcea sa joci la FCSB? Da, este o echipă foarte bună, este campioana. Bineînţeles, cred că orice jucător îşi doreşte să joace pentru o asemenea echipă.

Cunosc jucători de la FCSB pentru că cu câţiva am fost la naţională şi pe Politic, îl ştiu foarte bine pe el”, a spus Ciubotaru, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Gigi Becali îl aşteaptă deja la discuţii pe fundaşul cu un assist în această stagiune, chiar dacă iniţial agentul jucătorului spusese că prioritar este un transfer în afara României.

“Mai aduc încă 3 jucători. Am deja doi. Mai e Edjouma, scoate un penalty și nu mai am emoții. E vorba și de Kevin Ciubotaru, și e un portughez care joacă în Portugalia.

O să se înmoaie agentul lui. Nu mai iau jucători pe 2-3 ani. Iau jucători pe un an. Te verific, să văd dacă poți să joci la FCSB“, a spus recent patronul de la FCSB, potrivit primasport.ro.

“Asta nu depinde de mine. Dacă are oferte… Eu sunt de 10 zile la echipă. Conducerea știe foarte bine ce are de făcut. Kevin e un jucător serios, foarte bun. Poate crește foarte mult. Mi-aș dori să-l mai am un an de zile, să-l fac și mai bun, dar sunt și alți jucători tineri pe care îi veți vedea în echipă”, – Dorinel Munteanu.

