Simona Radiş, la finalul unui 2025 perfect: "Această schimbare a venit cu un plus. Am atins obiective măreţe" - Antena Sport

Simona Radiş se poate lăuda că a avut parte de un 2025 perfect. La dublu rame feminin, ea a schimbat colega şi a trecut de la Ancuţa Bodnar la Magdalena Rusu, alături de care a cucerit titlul mondial şi cel european.
Pe lângă medaliile de aur de la dublu rame de la Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene, Radiş a cucerit şi primul titlu mondial al probei de 8+1 mixt. Simona a explicat şi de ce 2025 a fost un an diferit.
Simona Radiş: “A fost an un cu experienţe noi, o echipă nouă”
“A fost an un cu experienţe noi, o echipă nouă, noi provocări, dar, în acelaşi timp, un an în care eu psihic am fost mult mai relaxată. Am fost mai atentă la mine, lucru care a făcut timpul să treacă mai uşor şi să nu mai am acel stres şi acele aşteptări în ceea ce priveşte rezultatele.
Sincer, nu ştiu dacă se putea mai bine, am atins nişte obiective măreţe. Această schimbare a venit cu un plus, a schimbat starea mea, una care era destul de grea, apăsătoare. Mă face să fiu mai încrezătoare pe viitor. Cel mai important moment a fost la Mondiale, nu ştiu dacă barca de 2 sau cea de 8.
A fost amuzant, a fost ceva nou şi am profitat la maximum de experienţă. Nu am nicio dorinţă neîndeplinită. Am şi încetat să îmi doresc lucruri materiale sau medalii, le las să vină de la sine. Ce îmi doresc eu e să fiu sănătoasă în continuare. Atât cât voi mai putea psihic şi fizic, vreau să mai aduc rezultate în continuare.
Sincer, am continuat să mă trezesc dimineaţa şi să merg la antrenamente, cu gândul că sunt tânără. Fizic simt că pot continua, chiar dacă am toate medaliile câştigate şi obiectivele îndeplinite, însă vreau să particip în continuare la competiţii câţiva ani, ca să nu îmi pară rău mai târziu. E greu de bătut acest obiectiv, record al doamnei Lipă”, a spus Radiş, în exclusivitate pentru as.ro.
15 medalii de aur pentru Simona Radiş
Ajunsă la 26 de ani, Simona Radiş a cucerit deja 15 medalii de aur la Jocurile Olimpice, Campionatele Europene şi Campionatele Mondiale. Ea speră să mai adauge şi alte titluri în 2026, la Campionatele Europene de la Varese (30 iulie – 2 august) şi la Campionatele Mondiale de la Amsterdam (24-30 august).
“Îmi propun să continui această transformare a mea şi ca mentalitate îmi doresc să rămân ca în acest an, relaxată, dornică de performanţă, dar fără să pun presiune. Şi nişte medalii la fel de strălucitoare. Eu mereu am spus că dacă eu nu pot, nu poate nimeni.
Cred că aş putea mai mult de două probe, dar nu ţine de mine, ţine de mai mulţi factori. Important e să ca acolo unde voi participa, să dau totul. Mă bucură că pot face diferenţa într-o barcă şi că pot aduce un plus. Nu am nicio teamă, indiferent unde sunt pusă”, a mai spus Radiş.
