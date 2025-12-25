Ioan Andone a numit principala calitate a lui Zeljko Kopic: "Poate să se bată la campionat" - Antena Sport

Ioan Andone este impresionat de transformarea lui Dinamo din ultimii ani, iar meritul principal îl are Zeljko Kopic. Antrenorul croat a ajuns la echipa din Ștefan cel Mare într-un moment delicat, reușind să o salveze de la retrogradare, iar acum lucrurile stau total diferit pentru “câini”.

În acest moment, Dinamo este pe locul 4 în Liga 1, la doar 2 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova. Chiar dacă fostul mare jucător al dinamoviștilor este de părere că Zeljko Kopic mai are nevoie de întăriri, atât în atac, cât și în apărare, Andone a lăudat modul în care pregătește echipa.

Ioan Andone, numai cuvinte de laudă la adresa lui Zeljko Kopic! De ce mai are nevoie antrenorul lui Dinamo

Pe lângă modul în care gestionează sistemul de joc, Andone aplaudă faptul că antrenorul croat reușește să îi țină cu picioarele pe pământ pe jucătorii tineri după câteva evoluții bune:

“Va duce Dinamo, au un antrenor foarte bun, gestionează foarte bine sistemul de joc, la el foarte greu intri în echipă. Am înțeles că e foarte strict cu jucătorii tineri, să nu ridice nasul după două trei meciuri.

Încă îi mai trebuie, îi trebuie un vârf, îl are pe Perica și Karamoko, Pop, dar îi mai trebuie un atacant central. Părerea mea îi mai trebuie o rezervă la fundaș central. Atacant central îi trebuie lui Dinamo și poate să bată la campionat”, a declarat Ioan Andone, în exclusivitate pentru Antena Sport.