Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ioan Andone a numit principala calitate a lui Zeljko Kopic: "Poate să se bată la campionat" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ioan Andone a numit principala calitate a lui Zeljko Kopic: “Poate să se bată la campionat”
EXCLUSIV

Ioan Andone a numit principala calitate a lui Zeljko Kopic: “Poate să se bată la campionat”

Alex Masgras Publicat: 25 decembrie 2025, 12:01

Comentarii
Ioan Andone a numit principala calitate a lui Zeljko Kopic: Poate să se bată la campionat

Ioan Andone în interviul pentru AntenaSport

Ioan Andone este impresionat de transformarea lui Dinamo din ultimii ani, iar meritul principal îl are Zeljko Kopic. Antrenorul croat a ajuns la echipa din Ștefan cel Mare într-un moment delicat, reușind să o salveze de la retrogradare, iar acum lucrurile stau total diferit pentru “câini”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În acest moment, Dinamo este pe locul 4 în Liga 1, la doar 2 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova. Chiar dacă fostul mare jucător al dinamoviștilor este de părere că Zeljko Kopic mai are nevoie de întăriri, atât în atac, cât și în apărare, Andone a lăudat modul în care pregătește echipa.

Ioan Andone, numai cuvinte de laudă la adresa lui Zeljko Kopic! De ce mai are nevoie antrenorul lui Dinamo

Pe lângă modul în care gestionează sistemul de joc, Andone aplaudă faptul că antrenorul croat reușește să îi țină cu picioarele pe pământ pe jucătorii tineri după câteva evoluții bune:

“Va duce Dinamo, au un antrenor foarte bun, gestionează foarte bine sistemul de joc, la el foarte greu intri în echipă. Am înțeles că e foarte strict cu jucătorii tineri, să nu ridice nasul după două trei meciuri.

Încă îi mai trebuie, îi trebuie un vârf, îl are pe Perica și Karamoko, Pop, dar îi mai trebuie un atacant central. Părerea mea îi mai trebuie o rezervă la fundaș central. Atacant central îi trebuie lui Dinamo și poate să bată la campionat”, a declarat Ioan Andone, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Reclamă
Reclamă

Pe locul 4, cu 38 de puncte, la egalitate cu FC Botoșani, echipa de pe locul 3, Dinamo va juca primul meci din 2026 pe 18 ianuarie, atunci când va primi vizita celor de la U Cluj. “Câinii” au ratat șansa de a încheia pe primul loc anul 2026, după înfrângerea suferită la Arad, cu UTA.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vreme severă de Crăciun în Europa și SUA: fenomene extreme și avertizări oficiale
Observator
Vreme severă de Crăciun în Europa și SUA: fenomene extreme și avertizări oficiale
Gigi Becali a dezvăluit de ce nu mai merge la Muntele Athos: ”Nici în provincie nu mă mai duc”. Cele 4 biserici unde se roagă!
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit de ce nu mai merge la Muntele Athos: ”Nici în provincie nu mă mai duc”. Cele 4 biserici unde se roagă!
13:51
Jose Mourinho s-a enervat la conferința de presă! Schimb de replici incredibil cu un jurnalist: “Te pedepsesc”
13:24
Scandalul raportului de compresie. Analiza lui Adrian Georgescu
12:24
VIDEOTricolorii naționalei României, mesaje de sărbători pentru suporteri: “Să ne vedem la vară în America”
11:44
EXCLUSIVSimona Radiş, la finalul unui 2025 perfect: “Această schimbare a venit cu un plus. Am atins obiective măreţe”
11:20
EXCLUSIVConstantin Popovici visează la o medalie de aur olimpică istorică pentru România, la 40 de ani: “Un format diferit”
10:51
Președintele lui Fenerbahce a fost reținut! Ancheta privind traficul de droguri zguduie Turcia
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVJucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1 2 Jucătorul de la FCSB pe care Leo Grozavu l-ar transfera la Botoșani, pentru a cuceri un titlu istoric cu moldovenii: „Admirabil” 3 Mihai Stoica a anunțat o revenire importantă la FCSB: “Din primul minut” 4 “E Rapid o variantă?” Nicolae Stanciu, anunț despre viitorul său: “E plăcut să auzi” 5 Mihai Stoica, toate detaliile despre primul transfer al iernii de la FCSB: „A arătat foarte bine” 6 Achiziție spectaculoasă pentru o echipă din Liga 3 chiar în Ajunul Crăciunului: “Un club serios înseamnă și condiții”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”