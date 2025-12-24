Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Achiziție spectaculoasă pentru o echipă din Liga 3 chiar în Ajunul Crăciunului: "Un club serios înseamnă și condiții" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal intern | Achiziție spectaculoasă pentru o echipă din Liga 3 chiar în Ajunul Crăciunului: “Un club serios înseamnă și condiții”

Achiziție spectaculoasă pentru o echipă din Liga 3 chiar în Ajunul Crăciunului: “Un club serios înseamnă și condiții”

Alex Masgras Publicat: 24 decembrie 2025, 14:15

Comentarii
Achiziție spectaculoasă pentru o echipă din Liga 3 chiar în Ajunul Crăciunului: Un club serios înseamnă și condiții

Politehnica Timișoara - Olimpia Satu Mare / Sport Pictures

Politehnica Timișoara a primit un cadou chiar în Ajunul Crăciunului. Echipa din Liga 3 se pregătește să aibă un stadion nou, care va costa peste 130 de milioane de euro. Până atunci, bănățenii se vor bucura de condiții mai bune.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De astăzi, Politehnica Timișoara are un nou autocar, iar anunțul a fost făcut de Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Politehnica Timișoara are un nou autocar

“Un club de fotbal serios nu înseamnă doar jucători, antrenori și rezultate bune. Înseamnă și condiții oferite echipei, de la cazare, alimentație, cantonamente sau transport. Tocmai de aceea, pentru siguranța și confortul echipei, Poli va beneficia de astăzi de un autocar modern.

Cadoul de Crăciun pentru Politehnica Timișoara a venit chiar în ziua de Ajun, iar după rezultatele din acest tur de campionat este chiar unul meritat”, a anunțat Alfred Simonis, pe contul său de Facebook.

Reclamă
Reclamă

Politehnica Timișoara se află în Liga 3, Seria 7, acolo unde ocupă locul 2, cu 41 de puncte, după 17 etape. Bănățenii sunt la 2 puncte în spatele liderului Unirea Alba Iulia. Primele patru echipe vor merge mai departe la finalul sezonului, la barajul pentru promovarea în Liga 2.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Observator
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Familia lui Oleksandr Romanchuk a rămas în Ucraina după startul războiului: “Am vorbit cu ei! Nu este uşor, dar a fost decizia lor! Visul meu este ca războiul să se încheie”
Fanatik.ro
Familia lui Oleksandr Romanchuk a rămas în Ucraina după startul războiului: “Am vorbit cu ei! Nu este uşor, dar a fost decizia lor! Visul meu este ca războiul să se încheie”
17:16
Lindsey Vonn va participa pentru a cincea oară la Jocurile Olimpice de iarnă
17:05
EXCLUSIVCristi Chivu, încurajat înainte de finalul de an: “A reuşit să scoată echipa din presiunea psihologică”
16:58
Șoc la viitoarea adversară a FCSB-ului. Președintele echipei, depistat pozitiv la testele antidrog
16:43
Olimpiu Moruțan, gata să schimbe echipa înaintea barajului cu Turcia. În ce campionat s-ar putea întoarce
16:30
Florentin Petre și-a pus marea dorință de Crăciun: „Să ne pună Moșul vreo 3-4 jucători sub brad”
16:09
Jucătorul de la FCSB pe care Leo Grozavu l-ar transfera la Botoșani, pentru a cuceri un titlu istoric cu moldovenii: „Admirabil”
Vezi toate știrile
1 Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic 2 EXCLUSIVA spus totul despre transferul ratat la Dinamo! “Au fost negocieri, a fost prima alegere” 3 Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre transferul de 1 milion de euro de la FCSB 4 Vladislav Blănuță pleacă de la Dinamo Kiev. Ucrainenii au anunțat unde se va transfera 5 CFR Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro! Încă un titular poate pleca din Gruia 6 Denis Drăguș a luat decizia finală, după ofertele primite. La ce echipă vrea să se transfere
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”