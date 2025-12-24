Achiziție spectaculoasă pentru o echipă din Liga 3 chiar în Ajunul Crăciunului: "Un club serios înseamnă și condiții" - Antena Sport

Politehnica Timișoara a primit un cadou chiar în Ajunul Crăciunului. Echipa din Liga 3 se pregătește să aibă un stadion nou, care va costa peste 130 de milioane de euro. Până atunci, bănățenii se vor bucura de condiții mai bune.

De astăzi, Politehnica Timișoara are un nou autocar, iar anunțul a fost făcut de Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Politehnica Timișoara are un nou autocar

“Un club de fotbal serios nu înseamnă doar jucători, antrenori și rezultate bune. Înseamnă și condiții oferite echipei, de la cazare, alimentație, cantonamente sau transport. Tocmai de aceea, pentru siguranța și confortul echipei, Poli va beneficia de astăzi de un autocar modern.

Cadoul de Crăciun pentru Politehnica Timișoara a venit chiar în ziua de Ajun, iar după rezultatele din acest tur de campionat este chiar unul meritat”, a anunțat Alfred Simonis, pe contul său de Facebook.