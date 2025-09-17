Jurnal Antena Sport | Românii sunt lei în Anglia - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Românii sunt lei în Anglia
Un oltean este leu la minifotbal. Joacă în Liga Campionilor cu Leii din Luton, echipă care a câștigat ultimele 2 titluri în Anglia.
