Jucătorul căruia Gigi Becali i-a oferit un salariu de 1 milion de euro, în tribune la derby-ul FCSB - Rapid! - Antena Sport

Jucătorul căruia Gigi Becali i-a oferit un salariu de 1 milion de euro, în tribune la derby-ul FCSB – Rapid!

Bogdan Stănescu Publicat: 21 decembrie 2025, 21:21

Denis Drăguş, alături de alţi jucători ai naţionalei, după meciul cu Canada / Sport Pictures

Atacantul naţionalei, Denis Drăguş (26 de ani), a fost surprins în tribune la derby-ul FCSB – Rapid. Gigi Becali (67 de ani) e un mare fan al lui Drăguş. Patronul campioanei i-a oferit un salariu de 1 milion de euro pe an lui Drăguş pentru a veni la FCSB.

Drăguş a fost surprins zâmbind, în tribune, la derby-ul dintre FCSB şi Rapid.

Denis Drăguş a evoluat 86 de minute în meciul pe care echipa lui, Eyupspor, l-a pierdut acasă, cu 3-0, cu Fenerbahce. Drăguş nu a înscris niciun gol şi nu a oferit niciun assist în cele 12 meciuri în care a jucat în campionatul Turciei în acest sezon.

Gigi Becali îi transmitea naşului de cununie al lui Drăguş, Marius Şumudică (54 de ani), să discute cu atacantul pentru ca acesta să vină la FCSB. Şumudică îi spunea lui Becali că nu se pune problema, în condiţiile în care patronul FCSB-ului i-a oferit un salariu de 1 milion de euro, iar Drăguş câştigă 1.5 milioane de euro la Eyupspor.

“E împrumutat la Eyupspor. El în vară revine la Trabzonspor, care a plătit pe el două milioane. L-a dat împrumut. Trabzon vrea sumă de transfer. Nu vine niciodată. Nu renunță el la 1,5 milioane de euro pe an pentru a veni pe un milion. El nu își ia banii la echipa la care e, dar e împrumutat acolo de la Trabzonspor. Are 5 milioane de luat din salarii”, îi transmitea Marius Şumudică lui Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
