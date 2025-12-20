Ioan Andone a dat verdictul în privinţa derby-ului FCSB - Rapid: "Eu aşa cred că se va termina" - Antena Sport

Închide meniul
Ioan Andone a dat verdictul în privinţa derby-ului FCSB – Rapid: "Eu aşa cred că se va termina"
Ioan Andone a dat verdictul în privinţa derby-ului FCSB – Rapid: “Eu aşa cred că se va termina”

Bogdan Stănescu Publicat: 20 decembrie 2025, 16:29

Ioan Andone / AntenaSport

Ioan Andone (65 de ani), care a fost pe banca Rapidului la un 5-1, în 2010, cu FCSB, a prefaţat derby-ul giuleştenilor cu echipa antrenată de Elias Charalambous şi Mihai Pintilii.

Andone e de părere că derby-ul se va termina la egalitate. El i-a avertizat pe giuleşteni că vor avea probleme dacă vor pierde acest meci. Rapid vine după o înfrângere acasă, 0-2, cu Oţelul.

Ioan Andone, despre derby-ul FCSB – Rapid: “Cred că se va termina egal”

“(n.r: Îmi aduc aminte acum de un Rapid – FCSB 5-1, cu dumneavoastră pe bancă. La ce să ne aşteptăm?) Eu cred că se va termina meci egal. Dacă Rapid va pierde, vor avea probleme la anul. Au pierdut cu Galaţiul şi, dacă îi va bate şi FCSB-ul, vor avea probleme. Eu cred că va fi mâine un egal.

(n.r: Dumneavoastră atunci cum aţi gândit meciul şi cum aţi reuşit să câştigaţi la o asemenea diferenţă?) Am avut şi o echipă foarte bună, cu Săpunaru, cu Spadacio, Cesinha, aveam jucători. În poartă cu Bornescu. E şi o ură, am profitat şi de chestia asta, în care toţi spectatorii şi jucătorii se urau cu ăştia (n.r: cu FCSB-ul). Dacă eşti un antrenor deştept şi ştii ura asta să o îndrepţi pozitiv, să ai agresivitate în teren, dar în limita regulamentului… Să nu te opreşti dacă ai dat un gol, două, să te duci, să le mai dai. Am profitat de asta. Eu ştiam şi eu ce era un Dinamo – Steaua, cum era pe vremuri. Când m-am dus la Rapid mi-a fost mai uşor. Contra lui Dinamo nu era aşa, e un meci de campionat, e Dinamo şi asta e. Dar cu Steaua (n.r: FCSB) era nebunie. Şi atunci am gestionat chestia asta foarte bine. În plus, aveam jucători foarte buni. Îţi trebuie jucători să reuşeşti, pentru că şi Steaua (n.r: FCSB) avea o echipă bună atunci”, a declarat Ioan Andone în exclusivitate pentru AntenaSport.

FCSB – Rapid se dispută duminică, de la ora 20:00, pe Arena Naţională. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Înaintea derby-ului, Rapid e pe primul loc în Liga 1, cu 39 de puncte. FCSB e pe 9, cu 28 de puncte.

