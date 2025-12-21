Darius Olaru a deschis scorul în FCSB - Rapid! Execuţie superbă a căpitanului campioanei. Bîrligea, assist - Antena Sport

Căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru (27 de ani), a deschis scorul în derby-ul cu Rapid, în minutul 24. Olaru i-a pasat în careu lui Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul i-a trimis înapoi lui Olaru, care a înscris cu o execuţie superbă, din prima. Olaru a plasat perfect balonul, lângă bară, fără nicio şansă pentru portarul Aioani.

Roş-albaştrii au controlat primele 25 de minute, iar reuşita lui Darius Olaru a venit să confirme realitatea din teren.

Darius Olaru, gol superb în derby-ul FCSB – Rapid

Cu golul din derby-ul cu Rapid, Olaru a ajuns la 4 goluri în 18 partide jucate în Liga 1 în acest sezon. Căpitanul FCSB-ului are şi 2 assist-uri în campionat.

FCSB are mare nevoie de puncte în lupta pentru a prinde play-off-ul. Înaintea acestui meci, FCSB era pe locul 9 în Liga 1, cu 28 de puncte. O victorie ar apropia-o pe FCSB la 2 puncte de play-off. În acest moment, pe locul 6, ultimul care duce în play-off, e Oţelul, care a acumulat 33 de puncte. Gălăţenii au învins-o etapa trecută, cu 2-0, chiar pe Rapid. Sâmbătă, ei au reuşit să o învingă şi pe FC Argeş, cu 2-1.

FCSB a câştigat ultimul meci disputat în Liga 1, cu 2-0, împotriva formaţiei Unirea Slobozia. Anterior, campioana a făcut 0-0 în derby-ul cu Dinamo.