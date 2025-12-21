Jurnal Antena Sport | Teodora Meluţă înscrie pe stadionul unde România vrea să învingă Turcia - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Teodora Meluţă înscrie pe stadionul unde România vrea să învingă Turcia
Pe stadionul unde jucătorii lui Lucescu vor să răpună Turcia marchează deja o româncă! Teo Meluţă se simte ca acasă la Istanbul.
