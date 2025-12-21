Mohamed Salah a dat uitării scandalul pe care l-a provocat la Liverpool: "Moralul său e foarte ridicat" - Antena Sport

Mohamed Salah se află în această perioadă alături de naționala Egiptului, care se pregătește pentru startul Cupei Africii pe Națiuni. Înainte să debuteze la turneul din Maroc, selecționerul “faraonilor”, Hossam Hassan, a vorbit despre starea de spirit a superstarului de la Liverpool și despre scandalul pe care l-a provocat în vestiarul “cormoranilor”.

Mohamed Salah a jucat pe 13 decembrie ultimul meci la Liverpool înainte de a pleca la echipa națională, iar acum se află în cantonamentul Egiptului pentru AFCON 2025. “Faraonii” caută primul lor titlu continental din 2010 încoace, iar jucătorul “cormoranilor” speră să își ajute naționala în acest sens.

Salah, în formă înainte de startul AFCON 2025

Înainte de a debuta la turneu duminică împotriva naționalei din Zimbabwe, pregătită de românul Mario Marinică, selecționerul Egiptului a dezvăluit că Salah se află într-o formă foarte bună, semn că a dat uitării ce s-a întâmplat luna aceasta la Liverpool. Hossam Hassan a vorbit inclusiv despre scandalul provocat de elevul său la formația de pe Anfield, atunci când a declarat după un meci cu Leeds de pe 6 decembrie că se simte “aruncat în fața trenului”.

“Moralul lui Salah la antrenament este foarte ridicat, de parcă acum ar juca primele meciuri la echipa națională. Cred că va avea un turneu grozav cu țara sa. Salah va fi unul dintre cei mai buni jucători de la turneu și va rămâne un icon și unul dintre cei mai buni din lume.

(n.r. întrebat despre scandalul de la Liverpool) A fost o comunicare constantă cu Mohamed în timpul a ceea ce nu vreau să numesc criză, pentru că orice jucător poate avea diferențe de opinii cu antrenorul său de la club.