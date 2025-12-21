Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mohamed Salah a dat uitării scandalul pe care l-a provocat la Liverpool: "Moralul său e foarte ridicat" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Mohamed Salah a dat uitării scandalul pe care l-a provocat la Liverpool: “Moralul său e foarte ridicat”

Mohamed Salah a dat uitării scandalul pe care l-a provocat la Liverpool: “Moralul său e foarte ridicat”

Andrei Nicolae Publicat: 21 decembrie 2025, 21:19

Comentarii
Mohamed Salah a dat uitării scandalul pe care l-a provocat la Liverpool: Moralul său e foarte ridicat

Mohamed Salah, înainte de un meci / Profimedia

Mohamed Salah se află în această perioadă alături de naționala Egiptului, care se pregătește pentru startul Cupei Africii pe Națiuni. Înainte să debuteze la turneul din Maroc, selecționerul “faraonilor”, Hossam Hassan, a vorbit despre starea de spirit a superstarului de la Liverpool și despre scandalul pe care l-a provocat în vestiarul “cormoranilor”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mohamed Salah a jucat pe 13 decembrie ultimul meci la Liverpool înainte de a pleca la echipa națională, iar acum se află în cantonamentul Egiptului pentru AFCON 2025. “Faraonii” caută primul lor titlu continental din 2010 încoace, iar jucătorul “cormoranilor” speră să își ajute naționala în acest sens.

Salah, în formă înainte de startul AFCON 2025

Înainte de a debuta la turneu duminică împotriva naționalei din Zimbabwe, pregătită de românul Mario Marinică, selecționerul Egiptului a dezvăluit că Salah se află într-o formă foarte bună, semn că a dat uitării ce s-a întâmplat luna aceasta la Liverpool. Hossam Hassan a vorbit inclusiv despre scandalul provocat de elevul său la formația de pe Anfield, atunci când a declarat după un meci cu Leeds de pe 6 decembrie că se simte “aruncat în fața trenului”.

Moralul lui Salah la antrenament este foarte ridicat, de parcă acum ar juca primele meciuri la echipa națională. Cred că va avea un turneu grozav cu țara sa. Salah va fi unul dintre cei mai buni jucători de la turneu și va rămâne un icon și unul dintre cei mai buni din lume.

(n.r. întrebat despre scandalul de la Liverpool) A fost o comunicare constantă cu Mohamed în timpul a ceea ce nu vreau să numesc criză, pentru că orice jucător poate avea diferențe de opinii cu antrenorul său de la club.

Reclamă
Reclamă

Aceeași situație s-a întâmplat cu Salah atunci când a trecut printr-o perioadă în care nu marca la Liverpool. S-a întors după pe calea cea bună prin intermediul echipei naționale și drept dovadă, s-a întors la un nivel mai bun decât înainte“, a spus antrenorul Egiptului, potrivit dailymail.co.uk.

După meciul cu Leeds în care a fost pe bancă, Salah a fost scos din lot de Arne Slot pentru un duel din UCL cu Inter, iar la următorul meci din campionat, cu Brighton, a intrat pe teren în minutul 26 din postura de rezervă.

Destinaţia exotică spre care se îndreaptă cei mai mulţi români de sărbători. Sejurul porneşte de la 2.240 €Destinaţia exotică spre care se îndreaptă cei mai mulţi români de sărbători. Sejurul porneşte de la 2.240 €
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Sistemul de 5.000 de lei care te scapă de musafirii nepoftiţi. La ce trebuie să fim atenţi de sărbători
Observator
Sistemul de 5.000 de lei care te scapă de musafirii nepoftiţi. La ce trebuie să fim atenţi de sărbători
După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată. Cum este numită acum soția lui David Beckham
Fanatik.ro
După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată. Cum este numită acum soția lui David Beckham
22:24
Gigi Becali l-a “luat la ţintă” pe Daniel Bîrligea, apoi a anunţat o decizie surprinzătoare în privinţa lui!
22:13
FotoDan Şucu nu a mers la derby-ul FCSB – Rapid! Cum a fost surprins în tribune la meciul Genoa – Atalanta
22:09
Răzvan Lucescu l-a răpus pe marele Rafa Benitez. PAOK a câștigat derby-ul cu Panathinaikos
22:01
FCSB – Rapid 2-1. Roș-albaștrii se impun și se apropie la 2 puncte de play-off. Giuleștenii pot fi “detronați”
21:47
FotoBîrligea, extrem de nemulţumit că a fost schimbat! A protestat vehement şi i-a cerut explicaţii lui Pintilii
21:30
LIVE VIDEOWashington Capitals – Detroit Red Wings se joacă ACUM. Spectacol total în NHL
Vezi toate știrile
1 FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul 2 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” 3 Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor 4 Răspunsul lui Denis Drăguş la oferta FCSB. Anunţ surpriză din Turcia 5 Jucătorul lui Dinamo, „distrus” după eșecul cu UTA: „Chiar nu știu ce joacă, sincer vă spun” 6 EXCLUSIVIoan Andone a dat verdictul în privinţa derby-ului FCSB – Rapid: “Eu aşa cred că se va termina”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului