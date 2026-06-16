Jurnal Antena Sport | Sunt mondiali la distracție
Tamaș este în formă maximă pe AntenaPLAY. ”Fierți pe Mondial”, Tamaș și Riise au făcut schimb de tricouri.
Tamaș este în formă maximă pe AntenaPLAY. ”Fierți pe Mondial”, Tamaș și Riise au făcut schimb de tricouri.
Jurnal Antena Sport | Prind viteză în familieJurnal Antena Sport | Prind viteză în familie
Jurnal Antena Sport | Nu contează, toți boxeazăJurnal Antena Sport | Nu contează, toți boxează
Jurnal Antena Sport | Profele de aurJurnal Antena Sport | Profele de aur
Jurnal Antena Sport | Campioana, gata de showJurnal Antena Sport | Campioana, gata de show
Jurnal Antena Sport | O minune de MondialJurnal Antena Sport | O minune de Mondial