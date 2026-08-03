Florinel Coman, show total la Al Gharafa. Jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB a marcat spectaculos

Florinel Coman (28 de ani) a făcut show în ultimul amical disputat de echipa sa, Al-Gharafa. Internaționalul român dorit înapoi de Gigi Becali la FCSB a reușit să marcheze o „dublă”.
Al-Gharafa a remizat în partida de pregătire cu formația din Emiratele Arabe United, Dubai United, scor 2-2. Acesta a fost al cincilea amical al verii disputat de qatarezii lui Florinel Coman.
Florinel Coman, show total la Al Gharafa: „dublă” în amicalul cu Dubai United
Florinel Coman a ieșit la rampă încă din prima repriză a amicalului cu Dubai United. El a reușit să marcheze superb, după o preluare cu dreptul și voleu la colțul lung cu stângul, portarul fiind fără reacție.
Ulterior, în repriza a doua, Florinel Coman a mai marcat un gol spectaculos. Internaționalul român a transformat imparabil o lovitură liberă, portarul de la Dubai United fiind și de această dată fără vreo șansă în fața execuției lui „Mbappe”.
Al-Gharafa a postat un videoclip pe rețelele de socializare, în care este surprins rezumatul partidei amicale cu Dubai United. Și reușitele lui Florinel Coman au fost incluse în acesta.
📹 | ملخص خامس مباريات الفهود الودية في المعسكر الخارجي#الغرافة_في_سلوفاكيا pic.twitter.com/52st7Kx5K3
— AL GHARAFA SC | نادي الغرافة (@ALGHARAFACLUB) August 2, 2026
Florinel Coman a fost alături de Al-Gharafa în cantonamentul de vară, el mai având contract cu qatarezii până în vara anului viitor. Pe lângă amicalul cu Dubai United, internaționalul român a mai punctat spectaculos și în duelul de pregătire cu Al-Riyadh.
Viitorul lui Florinel Coman este în continuare incert. După ce Gigi Becali își exprimase interesul pentru transferul său, și cluburi din Italia și Turcia au pus ochii pe internaționalul român, însă o mutare încă nu s-a concretizat.
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