Florinel Coman, show total la Al Gharafa. Jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB a marcat spectaculos

Florinel Coman (28 de ani) a făcut show în ultimul amical disputat de echipa sa, Al-Gharafa. Internaționalul român dorit înapoi de Gigi Becali la FCSB a reușit să marcheze o „dublă”.

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Al-Gharafa a remizat în partida de pregătire cu formația din Emiratele Arabe United, Dubai United, scor 2-2. Acesta a fost al cincilea amical al verii disputat de qatarezii lui Florinel Coman.

Florinel Coman, show total la Al Gharafa: „dublă” în amicalul cu Dubai United

Florinel Coman a ieșit la rampă încă din prima repriză a amicalului cu Dubai United. El a reușit să marcheze superb, după o preluare cu dreptul și voleu la colțul lung cu stângul, portarul fiind fără reacție.

Ulterior, în repriza a doua, Florinel Coman a mai marcat un gol spectaculos. Internaționalul român a transformat imparabil o lovitură liberă, portarul de la Dubai United fiind și de această dată fără vreo șansă în fața execuției lui „Mbappe”.

Al-Gharafa a postat un videoclip pe rețelele de socializare, în care este surprins rezumatul partidei amicale cu Dubai United. Și reușitele lui Florinel Coman au fost incluse în acesta.