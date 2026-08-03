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Joao Paulo aduce primii bani. „Am primit hârtii”

Radu Constantin Publicat: 3 august 2026, 8:24

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Joao Paulo aduce primii bani. „Am primit hârtii

Joao Paulo, în duel cu Lamine Yamal, în meciul Spania - Capul Verde 0-0, de la Mondial / Profimedia Images

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Chiar dacă a evoluat puţin, Joao Paulo (28 de ani) a fost unul dintre remarcaţii naţionalei Capului Verde. El a fost unul dintre protagoniștii surprizei produse în fața Spaniei, scor 0-0, la Campionatul Mondial din 2026. Fotbalistul celor de la FCSB a intrat pe teren special pentru a-l anihila pe Lamine Yamal și și-a îndeplinit perfect misiunea.

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Imediat după această evoluţie, Gigi Beclai i-a stabilit preţul de transfer: 5 milioane de euro! „Să dea cineva pe el atât și imediat îl dau”, a spus latifundiarul atunci.

Până să se transfere, Joao Paulo aduce primii bani. FIFA va plăti în curând pentru participarea fotbalistului la Cupa Mondială.

Chiar dacă Joao Paulo evoluează acum pentru FCSB, Oțelul va fi beneficiara sumei primite din partea FIFA pentru participarea jucătorului la Mondial. Așa a fost înțelegerea dintre cele două cluburi, în momentul în care s-a realizat tranzacția.

FIFA va acorda 190.000 de euro pentru Joao Paulo, care a petrecut 36 de zile la Cupa Mondială 2026.

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„Se aude, undeva, pe la sfârșitul lui septembrie. Am primit hârtii, am trimis deja. Nu ni s-a comunicat suma, ei sunt plătiți la zi, 40 de zile. Unii zic 5.000 de euro pe zi, alții zic 8.000”, a spus Cristi Munteanu, citat de sport.ro.

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