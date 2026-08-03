Ilie Dumitrescu, sfat pentru Rapid după oferta primită pentru Alexandru Dobre. Ce ar trebui să urmeze la echipă

Ilie Dumitrescu a reacționat, după ce Rapid a primit o ofertă din Turcia pentru Alexandru Dobre. Rizespor și-a manifestat interesul pentru transferul mijlocașului de 27 de ani.

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Alexandru Dobre a reușit o „dublă” de vis în duelul câștigat de Rapid cu CFR Cluj. Giuleștenii s-au impus cu un categoric 3-1 în duelul din etapa a treia a Ligii 1.

Ilie Dumitrescu, sfat pentru Rapid după oferta primită pentru Alexandru Dobre

Deși oferta i-ar încânta pe oficialii de la Rapid, Ilie Dumitrescu crede că Alexandru Dobre nu trebuie vândut în acest moment. Fostul internațional i-a sfătuit pe giuleșteni să-l păstreze pe mijlocașul român, amintind de faptul că până în play-off-ul sezonului trecut, el a avut prestații excelente în tricoul echipei de sub Grant.

„Rapid nu e în poziția să mai vândă un jucător acum, mai ales unul zona asta din ultimii 30 de metri. Chiar dacă e competiție, va aduce un progres evident în sânul echipei dacă ai două soluții pe același post.

Dobre este un jucător care în campionatul regulat din sezonul trecut a făcut un sezon foarte bun”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, după Rapid – CFR Cluj 3-1.