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Ilie Dumitrescu, sfat pentru Rapid după oferta primită pentru Alexandru Dobre. Ce ar trebui să urmeze la echipă

Viviana Moraru Publicat: 3 august 2026, 9:06

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Ilie Dumitrescu, sfat pentru Rapid după oferta primită pentru Alexandru Dobre. Ce ar trebui să urmeze la echipă

Alexandru Dobre, bucurie după un gol marcat la Rapid/ Sport Pictures

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Ilie Dumitrescu a reacționat, după ce Rapid a primit o ofertă din Turcia pentru Alexandru Dobre. Rizespor și-a manifestat interesul pentru transferul mijlocașului de 27 de ani.

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Alexandru Dobre a reușit o „dublă” de vis în duelul câștigat de Rapid cu CFR Cluj. Giuleștenii s-au impus cu un categoric 3-1 în duelul din etapa a treia a Ligii 1.

Ilie Dumitrescu, sfat pentru Rapid după oferta primită pentru Alexandru Dobre

Deși oferta i-ar încânta pe oficialii de la Rapid, Ilie Dumitrescu crede că Alexandru Dobre nu trebuie vândut în acest moment. Fostul internațional i-a sfătuit pe giuleșteni să-l păstreze pe mijlocașul român, amintind de faptul că până în play-off-ul sezonului trecut, el a avut prestații excelente în tricoul echipei de sub Grant.

Rapid nu e în poziția să mai vândă un jucător acum, mai ales unul zona asta din ultimii 30 de metri. Chiar dacă e competiție, va aduce un progres evident în sânul echipei dacă ai două soluții pe același post.

Dobre este un jucător care în campionatul regulat din sezonul trecut a făcut un sezon foarte bun”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, după Rapid – CFR Cluj 3-1.

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Cristi Săpunaru a fost, însă, de altă părere. Fostul căpitan de la Rapid a transmis că Daniel Pancu are nevoie de întăriri urgente în compartimentul de mijloc, astfel că un transfer al lui Alexandru Dobre nu ar fi imposibil.

Eu aș vedea un transfer imediat pentru că Rapidul are nevoie la mijlocul terenului de jucători. Campionatul este foarte lung și nu poți sta în 3 jucători”, a declarat și Cristi Săpunaru.

„Ultimele goluri la Rapid?”. Răspunsul dat de Alexandru Dobre

Întrebat despre viitorul său, ţinând cont de oferta primită din Turcia, de la Rizespor, Alexandru Dobre a oferit un răspuns categoric. Mijlocaşul a transmis că e concentrat să dea totul pentru giuleşteni şi nu se gândeşte la o plecare.

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„Sunt fericit pentru ce a reuşit echipa. Am muncit din greu şi am luat cele trei puncte. Sunt fericit pentru reuşita mea, dar cea mai importantă e victoria. Arată că am jucat ca o echipă mare, că ne putem bate cu cele de sus.

Unde doreşte Mister să mă bage, stanga dreapta, sunt aici să-mi fac treaba. Când sunt pe bancă, înseamnă că e cineva care e gata să dea totul pentru această echipă. (N.r. Despre oferta de la Rizespor) Sunt concentrat 100% pe Rapid, Rapid e echipa la care joc, e echipa pe care o iubesc, sunt aici să dau 100%”, a declarat Alexandru Dobre, conform digisport.ro, după Rapid – CFR Cluj 3-1.

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