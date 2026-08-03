Olimpiu Moruţan a reacţionat, după ce a fost schimbat în minutul 50 în Rapid – CFR Cluj 3-1! Ce a zis despre gol: „Ceva obişnuit”

Olimpiu Moruţan a marcat în victoria cu 3-1 a Rapidului în meciul cu CFR Cluj, din etapa a treia a Ligii 1. El a marcat golul de 3-0 în prima repriză, dar a părăsit terenul după doar 50 de minute.
Întrebat după meci dacă este deranjat de această schimbare, Olimpiu Moruţan a negat şi a spus că singurul lucru care contează sunt cele trei puncte obţinute de Rapid.
Olimpiu Moruţan a reacţionat, după ce a fost schimbat în minutul 50 în Rapid – CFR Cluj 3-1: „Nu sunt supărat”
De asemenea, el a recunoscut că Rapid mai are de lucrat în ceea ce priveşte menţinerea ritmului şi a agresivităţii în repriza secundă, după un început foarte bun de meci:
„Mă bucur că am înscris, e ceva obişnuit pentru mine (n.r. faza golului), am intrat în interior şi am dat la colţul scurt. Mă bucur că am marcat şi am ajutat echipa.
Mă simt bine în dreapta, am jucat mult timp acolo şi mă simt foarte bine. Unde decide antrenorul că vrea să joace cu mine, o să joc cu mare plăcere.
(n.r. supărat că ai ieşit în minutul 51) Nu, nu sunt supărat. Cum am mai spus, important e că am luat cele trei puncte.
Asta ne dorim, să începem foarte bine meciul. Fiecare meci vrem să îl începem cum am început astăzi, dar aţi văzut că în repriza a doua am căzut puţin şi sper să reglăm şi situaţia asta, să jucăm din ce în ce mai bine şi în repriza a doua”, a declarat Olimpiu Moruţan, la primasport.ro.
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