Cristi Săpunaru, luat prin surprindere de discursul furibund al lui Daniel Pancu: „Să mă ierte Dumnezeu, nu înțeleg”

Cristi Săpunaru a reacționat, după discursul furibund al lui Daniel Pancu, de la finalul partidei câștigate de Rapid cu 3-1 cu CFR Cluj,în etapa a treia a Ligii 1. Antrenorul a surprins prin declarațiile sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pancu a transmis că Rapid nu are o mentalitate bună, atacând și conducerea din Giulești, despre care a transmis că până acum a demonstrat doar că este „bogată”.

Cristi Săpunaru, luat prin surprindere de discursul furibund al lui Daniel Pancu, după Rapid – CFR Cluj 3-1

Cristi Săpunaru nu și-a putut explica reacția lui Daniel Pancu. Fostul căpitan din Giulești nu înțelege la ce a vrut să se refere antrenorul când s-a plâns de mentalitatea clubului, acesta amintindu-i lui „Pancone” de faptul că echipa a trecut printr-un dezastru, anume un faliment.

„Daniel Pancu știe mai bine la ce s-a referit, chiar nu înțeleg. Nu e vorba despre mentalitatea clubului, să mă ierte Dumnezeu! Nu e clubul pe teren. Dacă e s-o iei normal, clubul ăsta a trecut printr-un faliment.

A ajuns în liga a patra, dar a urcat tot timpul. Probabil că se referă că la ora asta nu sunt niște oameni care să știe ce înseamnă Rapidul. Chiar nu înțeleg. Nu știu la ce s-a referit și nu vreau să…”, a declarat Cristi Săpunaru, conform digisport.ro, după Rapid – CFR Cluj 3-1.