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Cristi Săpunaru, luat prin surprindere de discursul furibund al lui Daniel Pancu: „Să mă ierte Dumnezeu, nu înțeleg”

Viviana Moraru Publicat: 3 august 2026, 8:36

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Cristi Săpunaru, luat prin surprindere de discursul furibund al lui Daniel Pancu: Să mă ierte Dumnezeu, nu înțeleg”

Cristi Săpunaru, la finalul unui meci - Hepta

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Cristi Săpunaru a reacționat, după discursul furibund al lui Daniel Pancu, de la finalul partidei câștigate de Rapid cu 3-1 cu CFR Cluj,în etapa a treia a Ligii 1. Antrenorul a surprins prin declarațiile sale.

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Pancu a transmis că Rapid nu are o mentalitate bună, atacând și conducerea din Giulești, despre care a transmis că până acum a demonstrat doar că este „bogată”.

Cristi Săpunaru, luat prin surprindere de discursul furibund al lui Daniel Pancu, după Rapid – CFR Cluj 3-1

Cristi Săpunaru nu și-a putut explica reacția lui Daniel Pancu. Fostul căpitan din Giulești nu înțelege la ce a vrut să se refere antrenorul când s-a plâns de mentalitatea clubului, acesta amintindu-i lui „Pancone” de faptul că echipa a trecut printr-un dezastru, anume un faliment.

Daniel Pancu știe mai bine la ce s-a referit, chiar nu înțeleg. Nu e vorba despre mentalitatea clubului, să mă ierte Dumnezeu! Nu e clubul pe teren. Dacă e s-o iei normal, clubul ăsta a trecut printr-un faliment.

A ajuns în liga a patra, dar a urcat tot timpul. Probabil că se referă că la ora asta nu sunt niște oameni care să știe ce înseamnă Rapidul. Chiar nu înțeleg. Nu știu la ce s-a referit și nu vreau să…”, a declarat Cristi Săpunaru, conform digisport.ro, după Rapid – CFR Cluj 3-1.

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De asemenea, a intervenit și Ilie Dumitrescu, care este de părere că Daniel Pancu s-a referit la rezultatele și experiența avute de Rapid, în ultimele sezoane, după revenirea în Liga 1.

„Cred că la rezultate, la experiență, la ceea ce s-a întâmplat, a venit din liga a doua… A trecut o perioadă lungă de când echipa asta punea presiune pe adversar, era complicat pentru adversar să joace în Giulești, juca în cupele europene…”, a spus și Ilie Dumitrescu, conform sursei citate anterior.

Daniel Pancu, discurs dur după Rapid – CFR Cluj 3-1

Daniel Pancu a avut un discurs categoric şi a recunoscut că sunt probleme din punct de vedere al mentalităţii la Rapid.

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„Dacă nici la 3-0 nu poţi să joci relaxat…Ţine de mentalul clubului. Eu nu cunosc jucătorii, nu ştiu reacţiile lor, nu ştiu care joacă bine pe teren propriu, care joacă bine sub presiune, sunt multe lucruri care durează. O să fie nevoie de timp la cum văd eu lucrurile. E bine că am mai spart o bubă astăzi, drumul e lung, dar sunt lucruri pozitive.

Vin dintr-o perioadă în care aici era greu pentru adversari, dar vă spun că o să fie meciuri când o să fim conduşi şi vreau să văd reacţia jucătorilor, dar cu publicul ăsta minunat în spate o să le fie greu multora. E mental, nu e vina jucătorilor, vorbim de mentalitatea clubului, frica de a câştiga, frica de performanţă. Rapid a arătat an de an că e bogată, atât, avem milioane, plătim sute de mii”, a spus Daniel Pancu.

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