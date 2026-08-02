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Marius Baciu și-a decis viitorul! Ce se întâmplă cu antrenorul FCSB-ului după umilința din Europa

Andrei Nicolae Publicat: 2 august 2026, 15:12

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Marius Baciu și-a decis viitorul! Ce se întâmplă cu antrenorul FCSB-ului după umilința din Europa

Marius Baciu, în timpul unui meci la FCSB/ Sport Pictures

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Marius Baciu a dezvăluit în conferința de presă premergătoare partidei dintre FCSB și Farul că nu are de gând momentan să își dea demisia de pe banca roș-albaștrilor. Discuțiile legate de o posibilă plecare a tehnicianului de de 51 de ani au apărut după rușinea suferită de formația din București în Europa, unde a fost eliminată de FK Auda în turul 2 preliminar Conference League.

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FCSB se află într-o situație extrem de delicată. Dacă în campionat, e pe primul loc cu maximum de puncte după două etape, echipa lui Marius Baciu a fost eliminată din cupele europene încă de la prima „dublă” disputată, scor 3-7 cu FK Auda în turul 2 preliminar Conference League.

Marius Baciu NU pleacă de la FCSB

După eșecul din Estonia, au început să apară discuții cu privire la cât de potrivit este Marius Baciu să fie antrenorul FCSB-ului. În plus, în presă au apărut inclusiv informații potrivit cărora jucătorii îi cer lui Gigi Becali să îl demită pe antrenor.

Cu toate acestea, Baciu a negat toate aceste lucruri și a dezvăluit că jucătorii săi nu ar avea habar de toate zvonurile apărute. În plus, antrenorul a spus răspicat că nu are de gând să plece, reiterând ce a spus și Mihai Stoica în cadrul unei emisiuni.

După două etape foarte bune în care am câștigat, vrem să continuăm meciurile bune. Venim după un meci foarte greu, am pierdut o calificare și asta e una dintre prioritățile noastre, să recuperăm jucătorii și să fim foarte bine pentru meciul de mâine seară.

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Nu e simplu pentru niciun jucător, nu e ușor pentru nimeni din staff să digere această necalificare. Îmi asum de fiecare dată când luăm un gol. Analizăm greșelile pe care le-am făcut și nu putem să trecem peste ele. Trebuie să încercăm să nu mai facem greșelile pe care le-am făcut, mai ales la organizarea jocului. Toată lumea e conștientă că puteam să facem mai mult. Trebuie să remediem ce s-a întâmplat.

Mă simt foarte bine, simt că toată lumea e lângă echipă, inclusiv jucătorii. Nici jucătorii nu știau de unde au venit informațiile astea. Nu vreau să le comentez, să fie sănătoși. Am văzut ce mesaje au trimis jucătorii, înseamnă că sunt alături de noi. Nu citesc informațiile, nu le bag în seamă. Să scrie ce vor ei, sunt multe minciuni.

Exclus, niciodată (n.r. să-și dea demisia). Nu o să renunț niciodată. Dacă se va considera, atunci o să analizăm. Deocamdată am mai multe victorii decât înfrângeri„, a spus antrenorul de la FCSB.

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Pentru Marius Baciu și elevii săi urmează partida cu Farul, care va avea loc pe 3 august, de la ora 21:30.

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