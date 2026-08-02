Marius Baciu și-a decis viitorul! Ce se întâmplă cu antrenorul FCSB-ului după umilința din Europa

Marius Baciu a dezvăluit în conferința de presă premergătoare partidei dintre FCSB și Farul că nu are de gând momentan să își dea demisia de pe banca roș-albaștrilor. Discuțiile legate de o posibilă plecare a tehnicianului de de 51 de ani au apărut după rușinea suferită de formația din București în Europa, unde a fost eliminată de FK Auda în turul 2 preliminar Conference League.

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FCSB se află într-o situație extrem de delicată. Dacă în campionat, e pe primul loc cu maximum de puncte după două etape, echipa lui Marius Baciu a fost eliminată din cupele europene încă de la prima „dublă” disputată, scor 3-7 cu FK Auda în turul 2 preliminar Conference League.

Marius Baciu NU pleacă de la FCSB

După eșecul din Estonia, au început să apară discuții cu privire la cât de potrivit este Marius Baciu să fie antrenorul FCSB-ului. În plus, în presă au apărut inclusiv informații potrivit cărora jucătorii îi cer lui Gigi Becali să îl demită pe antrenor.

Cu toate acestea, Baciu a negat toate aceste lucruri și a dezvăluit că jucătorii săi nu ar avea habar de toate zvonurile apărute. În plus, antrenorul a spus răspicat că nu are de gând să plece, reiterând ce a spus și Mihai Stoica în cadrul unei emisiuni.

„După două etape foarte bune în care am câștigat, vrem să continuăm meciurile bune. Venim după un meci foarte greu, am pierdut o calificare și asta e una dintre prioritățile noastre, să recuperăm jucătorii și să fim foarte bine pentru meciul de mâine seară.