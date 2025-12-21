Moment special înainte de FCSB - Rapid. Asistenții lui Istvan Kovacs, premiați înainte de retragere - Antena Sport

Închide meniul
Moment special înainte de FCSB – Rapid. Asistenții lui Istvan Kovacs, premiați înainte de retragere

Andrei Nicolae Publicat: 21 decembrie 2025, 20:21

Arbitrii asistenți, premiați înainte de FCSB - Rapid / Captură Digi Sport

Derby-ul dintre FCSB și Rapid a oferit un moment special înainte de fluierul de start. Vasile Marinescu și Ovidiu Artene, asistenții lui Istvan Kovacs care urmează să se retragă după acest meci, au fost premiați de cele două rivale.

Meciul de pe Arena Națională dintre FCSB și Rapid va fi unul extrem de important pentru cele două formații, însă în același timp va avea o însemnătate aparte pentru Marinescu și Artene. Cei doi arbitri care au fost prezenți pe gazon la finala Europa League din 2024 dintre Atalanta și Bayer Leverkusen se vor retrage din rolurile de asistenți pe care le au de aproape două decenii.

Vasile și Marinescu, premiați de FCSB și Rapid

Înainte de fluierul de start, cei doi tușieri au fost premiați atât de cei de la FCSB, cât și de Rapid. Mihai Stoica, din partea din partea roș-albaștrilor, respectiv Ionuț Voicu, de la giuleșteni, au coborât pe gazon pentru a le oferi celor doi însemne ale cluburilor lor.

Pe de o parte, Vasile Marinescu a fost arbitru asistent în Liga 1 din 2005, debutând la un duel dintre Farul și CFR Cluj. De cealaltă parte, Ovidiu Artene a fost tușier la primul său meci din Liga 1 în 2007.

Ambii au făcut parte din brigada lui Istvan Kovacs din cupele europene o bună perioadă, fiind pe gazon la finala de Europa League din 2024 dintre Atalanta și Bayer Leverkusen, câștigată de italieni cu 3-0. De anul trecut, cei doi au ieșit de pe lista FIFA.

