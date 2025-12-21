Octavian Popescu e din nou OUT. Fotbalistul FCSB-ului, în afara lotului pentru derby-ul cu Rapid - Antena Sport

Închide meniul
Octavian Popescu e din nou OUT. Fotbalistul FCSB-ului, în afara lotului pentru derby-ul cu Rapid

Andrei Nicolae Publicat: 21 decembrie 2025, 19:50

Octavian Popescu, în timpul unui antrenament / Sport Pictures

Echipele de start de la FCSB – Rapid au apărut în urmă cu aproximativ o oră și jumătate înainte de derby, iar ce a ieșit în evidență la echipa campioană a fost absența lui Octavian Popescu din lot. Informația respectivă a venit la o săptămână după ce mijlocașul nu a fost în primul 11 sau pe bancă nici la duelul din runda trecută cu Unirea Slobozia.

Octavian Popescu va fi pentru a doua partidă consecutivă în afara lotului de la FCSB, Elias Charalambous neavând șansa să conteze pe el la derby-ul cu Rapid de pe Arena Națională. După ce Tavi a ratat meciul cu Unirea Slobozia de etapa trecută, inițial s-a pus problema că Gigi Becali ar fi luat decizia să îl excludă din lot, însă patronul a infirmat zvonurile respective.

Tavi Popescu, OUT pentru al doilea meci la rând

Finanțatorul roș-albaștrilor a declarat atunci că Popescu are probleme medicale și că nici nu știa în primă fază că nu e pe banca de rezerve. Sunt șanse mari ca acesta să fie motivul pentru care mijlocașul nu e prezent în lotul FCSB-ului nici la derby-ul cu Rapid.

Octavian Popescu… El și cu iubita lui au gripă. El și cu iubita lui amândoi au. Pe cuvântul meu de onoare. Nu, tată. La pauză, am vrut să-l bag, dar mi-a zis că nu e, că el și cu iubita lui au gripă.

Eu am vrut să joace el în stânga. Are gripă, cum să nu? A făcut test. Au făcut test și el, și iubita lui“, spunea Gigi Becali după Unirea Slobozia – FCSB.

Echipele de start la FCSB – Rapid

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – V. Crețu, Lixandru, Graovac, Pantea – Olaru, Șut – Cisotti, Fl. Tănase, M. Toma – Bîrligea

Rezerve: Zima, Udrea, M. Popa, Dăncuș, D. Popa, Edjouma, Politic, Chiricheș, Radunovic, A. Stoian, Thiam

Absenți: Ngezana, Kiki, Alhassan (la Cupa Africii), Cercel, Alibec, Miculescu (accidentați)

Antrenor: Elias Charalambous

Rapid (4-3-3): Aioani – Manea, Ciobotariu, Kramer, Borza – Christensen, Keita, Vulturar – Al. Dobre, Koljic, Petrila

Rezerve: Stolz, Ignat, Bolgado, Onea, Braun, Hromada, G. Gheorghe, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Jambor

Absenți: Baroan (exclus), Burmaz, Hazrollaj, Mendes, Pașcanu (indisponibili)

Antrenor: Costel Gâlcă

