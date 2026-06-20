Jurnal Antena Sport | Toată lumea la petrecere
A ieșit mare petrecere în Philadelphia după prima victorie a Braziliei la Mondial. Chiar dacă favoriții lor sunt OUT de la World Cup, fanii Haitiei s-au distrat din plin cu brazilienii.
A ieșit mare petrecere în Philadelphia după prima victorie a Braziliei la Mondial. Chiar dacă favoriții lor sunt OUT de la World Cup, fanii Haitiei s-au distrat din plin cu brazilienii.
Jurnal Antena Sport | Toată lumea la petrecereJurnal Antena Sport | Toată lumea la petrecere
Jurnal Antena Sport | Vor să fie lei în EuropaJurnal Antena Sport | Vor să fie lei în Europa
Almiron, eliminat pentru că şi-a acoperit gura în Turcia - Paraguay! Moment fără precedent în istoria fotbaluluiAlmiron, eliminat pentru că şi-a acoperit gura în Turcia - Paraguay! Moment fără precedent în istoria fotbalului
Matias Galarza, gol după doar 64 de secunde în Turcia - Paraguay! Echipa lui Montella, luată prin surprindereMatias Galarza, gol după doar 64 de secunde în Turcia - Paraguay! Echipa lui Montella, luată prin surprindere
Panică pentru brazilieni și Ancelotti! După Neymar, și Raphinha s-a accidentat la meciul cu HaitiPanică pentru brazilieni și Ancelotti! După Neymar, și Raphinha s-a accidentat la meciul cu Haiti