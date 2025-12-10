Jurnal Antena Sport | Toate bune la FCSB - Antena Sport

LIVE SCORE Real Madrid – Manchester City 0-0. Kylian Mbappe e rezervă. Vlad Dragomir, titular în Juventus – Pafos

Antrenorul Spartei Praga, “în gardă” înainte de partida cu Univ. Craiova: “Ne-am uitat la meciul cu Mainz”

Dan Șucu a dat cărțile pe față despre momentul în care l-a dorit pe Cristi Chivu la Rapid: „Speram să-l aduc”

Robin van Persie a auzit ce face Gigi Becali la FCSB și a reacționat: “Nu cred că mi s-a întâmplat niciodată”

Video Jurnal Antena Sport | Andreea Dragoman s-a mutat la casa ei