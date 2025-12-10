Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Toate bune la FCSB - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Toate bune la FCSB
Video

Jurnal Antena Sport | Toate bune la FCSB

FCSB a uitat să mai câștige și sună trezirea cu Feyenoord. Este atmosferă bună în vestiar, de ce întrebați despre asta?”, s-a enervat Charalambous pe jurnaliști.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Andreea Dragoman s-a mutat la casa ei

Jurnal Antena Sport | Andreea Dragoman s-a mutat la casa ei

Jurnal Antena Sport | Andreea Dragoman s-a mutat la casa ei
Jurnal Antena Sport | Cea mai de preț medalie pentru Popovici

Jurnal Antena Sport | Cea mai de preț medalie pentru Popovici

Jurnal Antena Sport | Cea mai de preț medalie pentru Popovici
Jurnal Antena Sport | Urgență la Craiova

Jurnal Antena Sport | Urgență la Craiova

Jurnal Antena Sport | Urgență la Craiova
Jurnal Antena Sport | Toate bune la FCSB

Jurnal Antena Sport | Toate bune la FCSB

Jurnal Antena Sport | Toate bune la FCSB
Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 decembrie

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 decembrie

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 decembrie
22:14
LIVE SCOREReal Madrid – Manchester City 0-0. Kylian Mbappe e rezervă. Vlad Dragomir, titular în Juventus – Pafos
21:58
Antrenorul Spartei Praga, “în gardă” înainte de partida cu Univ. Craiova: “Ne-am uitat la meciul cu Mainz”
21:49
Dan Șucu a dat cărțile pe față despre momentul în care l-a dorit pe Cristi Chivu la Rapid: „Speram să-l aduc”
21:29
Robin van Persie a auzit ce face Gigi Becali la FCSB și a reacționat: “Nu cred că mi s-a întâmplat niciodată”
21:27
VideoJurnal Antena Sport | Andreea Dragoman s-a mutat la casa ei
21:24
VideoJurnal Antena Sport | Cea mai de preț medalie pentru Popovici
Vezi toate știrile
1 Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate 2 Universitatea Craiova, ofertă de “multe, multe milioane de euro” pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Dezastru la un club de tradiție din România! Jucătorii refuză să facă deplasarea 4 Președintele FRH a făcut anunțul! Cine va fi selecționerul României la EURO 2026 5 „Românism” în Belgia! Claudiu Florică își bagă fiul titular și concediază antrenorul după o victorie: „Circ și nepotism” 6 Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid