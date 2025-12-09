„Românism” în Belgia! Claudiu Florică își bagă fiul titular și concediază antrenorul după o victorie: „Circ și nepotism” - Antena Sport

Din vara lui 2025, omul de afaceri român Claudiu Florică investește la Olympic Charleroi, club recent promovat în a doua ligă belgiană. Cunoscut drept un om „abonat” la afaceri cu statul român, Florică a deținut în trecut acțiuni la Dinamo, de unde s-a retras în 2023.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Imediat după ce a preluat-o pe Olympic Charleroi, Claudiu Florică l-a adus la echipă pe fiul său, Luca Florică (23 de ani). Fost jucător inclusiv la Hermannstadt sau Rapid, Luca Florică nu a confirmat în fotbalul românesc. Înainte să „prindă” contractul în Belgia datorită tatălui său, evolua la MFK Chrudim, în a doua divizie din Cehia.

Claudiu Florică l-a impus pe fiul său, Luca, în echipă!

Potrivit presei din Belgia, Claudiu Florică l-a impus pe fiul său în primul 11, iar apoi a demis antrenorul care nu l-a folosit, imediat după o victorie! „Controversă uriașă la Olympic Charleroi: antrenorul concediat pentru că nu l-a băgat pe fiul președintelui?”, a titrat recent presa belgiană.

Jurnaliștii din Belgia notează că tehnicianul Arnauld Mercier a fost dat afară, cu toate că reușise să o revitalizeze pe Olympic Charleroi, aflată în subsolul clasamentului din Challenger Pro League, a doua ligă din Belgia.

Numit în octombrie 2025, Mercier a obținut opt puncte în șase runde și a ajutat-o astfel pe Olympic Charleroi să părăsească ultima poziție. Totuși, la începutul lunii decembrie, Mercier a fost anunțat că nu mai e antrenorul echipei. Oficial, din cauza unor „diferențe de viziune strategică” și de comun acord.