„Românism” în Belgia! Claudiu Florică își bagă fiul titular și concediază antrenorul după o victorie: „Circ și nepotism” - Antena Sport

„Românism" în Belgia! Claudiu Florică își bagă fiul titular și concediază antrenorul după o victorie: „Circ și nepotism"

„Românism" în Belgia! Claudiu Florică își bagă fiul titular și concediază antrenorul după o victorie: „Circ și nepotism"

„Românism” în Belgia! Claudiu Florică își bagă fiul titular și concediază antrenorul după o victorie: „Circ și nepotism”

Ionuţ Axinescu Publicat: 9 decembrie 2025, 22:42

Românism” în Belgia! Claudiu Florică își bagă fiul titular și concediază antrenorul după o victorie: Circ și nepotism”

Olympic Charleroi/ Profimedia

Din vara lui 2025, omul de afaceri român Claudiu Florică investește la Olympic Charleroi, club recent promovat în a doua ligă belgiană. Cunoscut drept un om „abonat” la afaceri cu statul român, Florică a deținut în trecut acțiuni la Dinamo, de unde s-a retras în 2023. 

Imediat după ce a preluat-o pe Olympic Charleroi, Claudiu Florică l-a adus la echipă pe fiul său, Luca Florică (23 de ani). Fost jucător inclusiv la Hermannstadt sau Rapid, Luca Florică nu a confirmat în fotbalul românesc. Înainte să „prindă” contractul în Belgia datorită tatălui său, evolua la MFK Chrudim, în a doua divizie din Cehia. 

Claudiu Florică l-a impus pe fiul său, Luca, în echipă! 

Potrivit presei din Belgia, Claudiu Florică l-a impus pe fiul său în primul 11, iar apoi a demis antrenorul care nu l-a folosit, imediat după o victorie! „Controversă uriașă la Olympic Charleroi: antrenorul concediat pentru că nu l-a băgat pe fiul președintelui?”, a titrat recent presa belgiană. 

Jurnaliștii din Belgia notează că tehnicianul Arnauld Mercier a fost dat afară, cu toate că reușise să o revitalizeze pe Olympic Charleroi, aflată în subsolul clasamentului din Challenger Pro League, a doua ligă din Belgia. 

Numit în octombrie 2025, Mercier a obținut opt puncte în șase runde și a ajutat-o astfel pe Olympic Charleroi să părăsească ultima poziție. Totuși, la începutul lunii decembrie, Mercier a fost anunțat că nu mai e antrenorul echipei. Oficial, din cauza unor „diferențe de viziune strategică” și de comun acord. 

Antrenorul echipei, dat afară pentru că l-a lăsat pe bancă pe Florică 

Numai că, potrivit jurnalistului Romain Molina, clubul s-a despărțit de Arnauld Mercier din „dorința absolută de a-l titulariza pe fiul președintelui român și pe prietenii acestuia”. Pe deasupra, despărțirea nu a fost cu acordul părților, potrivit publicației Sudinfo, care a numit toată situația drept „circ”. 

La victoria cu Jong Genk (4-3), pe 30 noiembrie, Luca Florică a rămas pe banca de rezervă, ceea ce ar fi dus la demiterea antrenorului! A fost primul meci în care Luca Florică nu a jucat la Olympic Charleroi în acest sezon, unde nu a rupt deloc gura târgului. A marcat un gol și a fost numit „cel mai nepopular jucător al echipei” de presa din Belgia. 

În tot acest context, suporterii lui Olympic Charleroi sunt nemulțumiți de „nepotismul” din club și de situația lui Luca Florică. Momentan, până la noi ordine, algerianul Nadjib Abdelli este antrenor interimar și își face „datoria”: la ultimul meci, cu Patro Eisden (0-0), Luca Florică a revenit în primul 11! 

  • Olympic Charleroi a fost înființată în 1911, dar n-a mai evoluat în prima ligă belgiană din anii ‘50. 
  • Luca Florică, fost internațional U17, a fost transferat de Amiens în 2019, în schimbul a 200.000 de euro, dar francezii i-au reziliat contractul după un sezon.
