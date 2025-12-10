Antrenorul Spartei Praga, "în gardă" înainte de partida cu Univ. Craiova: "Ne-am uitat la meciul cu Mainz" - Antena Sport

Brian Priske, antrenorul Spartei Praga, a susținut miercuri conferința de presă premergătoare duelului cu Universitatea Craiova din etapa cu numărul 5 din Conference League. Tehnicianul danez a remarcat valoarea trupei lui Filipe Coelho, însă a transmis un mesaj clar: echipa sa trebuie să obțină victoria pe Ion Oblemenco.

Universitatea Craiova o întâlnește joi seara pe Sparta Praga într-un meci cu o miză imensă pentru olteni, care dacă obțin cel puțin un punct își asigură calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. Cu o zi înainte, cei doi antrenori au vorbit în fața jurnaliștilor, iar ambii au mers pe aceeași idee.

Analiza antrenorului de la Sparta Praga înainte de meciul cu Univ. Craiova

Dacă Filipe Coelho a punctat că echipa sa e pregătită să o înfrunte pe Sparta Praga, deși cunoaște valoarea adversarului. În același stil a vorbit și Brian Priske, omologul portughezului, care a recunoscut că a analizat victoria oltenilor cu Mainz din etapa trecută, scor 1-0.

În plus, antrenorul danez a remarcat calitatea alb-albaștrilor în momentul în care joacă pe Ion Oblemenco, acolo unde este așteptat și Alex Mitriță joi seară. Priske s-a ferit ulterior să dea un verdict privind cine este favorită, dar a spus că el și jucătorii săi au venit să câștige.

“Craiova n-a pierdut acasă de mulți ani în Europa. Nu contează unde jucăm, trebuie să câștigăm. Craiova are o echipă tare în România și se pare că și în Europa. Ne-am uitat la meciul cu Mainz, au câștigat împotriva unei echipe din Bundesliga aici.