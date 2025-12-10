Antrenorul Spartei Praga, "în gardă" înainte de partida cu Univ. Craiova: "Ne-am uitat la meciul cu Mainz" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Antrenorul Spartei Praga, “în gardă” înainte de partida cu Univ. Craiova: “Ne-am uitat la meciul cu Mainz”

Andrei Nicolae Publicat: 10 decembrie 2025, 21:58

Comentarii
Brian Priske, în timpul unui meci / Profimedia

Brian Priske, antrenorul Spartei Praga, a susținut miercuri conferința de presă premergătoare duelului cu Universitatea Craiova din etapa cu numărul 5 din Conference League. Tehnicianul danez a remarcat valoarea trupei lui Filipe Coelho, însă a transmis un mesaj clar: echipa sa trebuie să obțină victoria pe Ion Oblemenco.

Universitatea Craiova o întâlnește joi seara pe Sparta Praga într-un meci cu o miză imensă pentru olteni, care dacă obțin cel puțin un punct își asigură calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. Cu o zi înainte, cei doi antrenori au vorbit în fața jurnaliștilor, iar ambii au mers pe aceeași idee.

Analiza antrenorului de la Sparta Praga înainte de meciul cu Univ. Craiova

Dacă Filipe Coelho a punctat că echipa sa e pregătită să o înfrunte pe Sparta Praga, deși cunoaște valoarea adversarului. În același stil a vorbit și Brian Priske, omologul portughezului, care a recunoscut că a analizat victoria oltenilor cu Mainz din etapa trecută, scor 1-0.

În plus, antrenorul danez a remarcat calitatea alb-albaștrilor în momentul în care joacă pe Ion Oblemenco, acolo unde este așteptat și Alex Mitriță joi seară. Priske s-a ferit ulterior să dea un verdict privind cine este favorită, dar a spus că el și jucătorii săi au venit să câștige.

Craiova n-a pierdut acasă de mulți ani în Europa. Nu contează unde jucăm, trebuie să câștigăm. Craiova are o echipă tare în România și se pare că și în Europa. Ne-am uitat la meciul cu Mainz, au câștigat împotriva unei echipe din Bundesliga aici.

Acasă sunt buni, într-o formă bună și trebuie să ne concentrăm bine pe partea defensivă. De asemenea, nu uităm și de ofensivă, trebuie să marcăm. Nu știu dacă e vreo favorită. Mergem la victorie. Nu venim pentru egal aici. Respect Craiova, performează în acest sezon, dar noi vrem să câștigăm clar“, a spus antrenorul Spartei Praga.

Partida dintre Craiova și Sparta Praga va avea loc mâine de la ora 19:45 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

1 Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate 2 Universitatea Craiova, ofertă de “multe, multe milioane de euro” pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Dezastru la un club de tradiție din România! Jucătorii refuză să facă deplasarea 4 Președintele FRH a făcut anunțul! Cine va fi selecționerul României la EURO 2026 5 „Românism” în Belgia! Claudiu Florică își bagă fiul titular și concediază antrenorul după o victorie: „Circ și nepotism” 6 Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid
