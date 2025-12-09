Președintele FRH a făcut anunțul! Cine va fi selecționerul României la EURO 2026 - Antena Sport

Naționala de handbal feminin a României a încheiat Campionatul Mondial pe poziția a 9-a, însă evoluția tricolorelor a fost remarcată de președintele Federației Române de Handbal, Constantin Din.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acesta a confirmat și că Ovidiu Mihăilă va rămâne în continuare pe banca echipei naționale, asta deși contractul acestuia expirase, după parcursul României la turneul final.

Ovidiu Mihăilă, confirmat în funcția de selecționer al României

Ovidiu Mihăilă l-a înlocuit pe Florentin Pera pe banca echipei naționale de handbal feminin a României, iar acesta a reușit o clasare pe locul 9 la Campionatul Mondial.

Evoluția echipei, dar și deciziile luate de acesta l-au mulțumit pe Constantin Din, președintele Federației Române de Handbal. Acesta a confirmat că va continua colaborarea cu Mihăilă și a anunțat și obiectivul îndrăzneț pentru Campionatul European de anul viitor.

„Coco are contract, el va fi selecționer și la Europene, indiferent de rezultatul alegerilor. Este un loc 9 meritat, iar pentru mine a fost îmbucurător exprimarea echipei. Jucăm un handbal modern, un handbal rapid, efectiv toate fetele prezente aici și-au adus aportul la acest joc spectaculos. Practic, nici nu se simte când iese o jucătoare din teren și intră altă.