Real Madrid - Manchester City (LIVE TEXT, 22:00). Meciuri "de gală" în Champions League. Programul complet - Antena Sport

Seara de miercuri oferă încă nouă meciuri în Champions League, cea mai importantă competiție continentală intercluburi. În etapa cu numărul 6, Real Madrid și Manchester City se întâlnesc pe Bernabeu în ceea ce reprezintă capul de afiș de astăzi, însă multe alte echipe de top sunt angrenate în UCL.
Real Madrid – Manchester City este meciul serii de miercuri în Champions League atât prin prisma calibrului celor două cluburi, cât și a mizei pe care o oferă. În cazul în care formația “blanco” pierde contra trupei lui Pep Guardiola, atunci Xabi Alonso ar urma să fie dat afară, anunță presa din Spania.
Real Madrid – Manchester City (LIVE TEXT, 22:00)
Ibericii se află într-o situație extrem de delicată, după ce au câștigat doar două din ultimele șapte partide. După meciul pierdut cu Celta Vigo în cea mai recentă etapă de La Liga, jurnaliștii spanioli au aflat că duelul cu City din Liga Campionilor poate fi ultimul pentru Xabi Alonso în cazul în care va pierde. Înainte de meci, atât antrenorul “galacticilor”, cât și Pep Guardiola au vorbit pe seama subiectului.
Până la capul de afiș al serii care va avea loc la 22:00, miercurea va fi deschisă de duelurile dintre Qarabag și Ajax, respectiv Villarreal și Copenhaga, la ora 19:45. Alte meciuri extrem de interesante se anunță a fi cel dintre Athletic Bilbao și PSG, Benfica și Napoli sau Bayer Leverkusen și Newcastle.
În seara de miercuri va fi implicat și Vlad Dragomir, care joacă alături de coechipierii săi de la Pafos pe Allianz Stadium, arena lui Juventus.
Champions League action awaits 👀 #UCL pic.twitter.com/Yk3e5p5hqY
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2025
Programul serii în Liga Campionilor
- Qarabag – Ajax, ora 19:45
- Villarreal – Copenhaga, ora 19:45
- Athletic Bilabo – Paris Saint-Germain, ora 22:00
- Benfica – Napoli, ora 22:00
- Club Brugge – Arsenal, ora 22:00
- Borussia Dortmund – Bodo/Glimt, ora 22:00
- Juventus – Pafos, ora 22:00
- Bayer Leverkusen – Newcastle, ora 22:00
- Real Madrid – Manchester City, ora 22:00
