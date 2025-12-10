Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Real Madrid - Manchester City (LIVE TEXT, 22:00). Meciuri "de gală" în Champions League. Programul complet - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Real Madrid – Manchester City (LIVE TEXT, 22:00). Meciuri “de gală” în Champions League. Programul complet

Real Madrid – Manchester City (LIVE TEXT, 22:00). Meciuri “de gală” în Champions League. Programul complet

Andrei Nicolae Publicat: 10 decembrie 2025, 17:39

Comentarii
Real Madrid – Manchester City (LIVE TEXT, 22:00). Meciuri de gală în Champions League. Programul complet

Vinicius, în duel cu Ruben Dias într-un Real Madrid - Manchester City / Profimedia

Seara de miercuri oferă încă nouă meciuri în Champions League, cea mai importantă competiție continentală intercluburi. În etapa cu numărul 6, Real Madrid și Manchester City se întâlnesc pe Bernabeu în ceea ce reprezintă capul de afiș de astăzi, însă multe alte echipe de top sunt angrenate în UCL.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Real Madrid – Manchester City este meciul serii de miercuri în Champions League atât prin prisma calibrului celor două cluburi, cât și a mizei pe care o oferă. În cazul în care formația “blanco” pierde contra trupei lui Pep Guardiola, atunci Xabi Alonso ar urma să fie dat afară, anunță presa din Spania.

Real Madrid – Manchester City (LIVE TEXT, 22:00)

Ibericii se află într-o situație extrem de delicată, după ce au câștigat doar două din ultimele șapte partide. După meciul pierdut cu Celta Vigo în cea mai recentă etapă de La Liga, jurnaliștii spanioli au aflat că duelul cu City din Liga Campionilor poate fi ultimul pentru Xabi Alonso în cazul în care va pierde. Înainte de meci, atât antrenorul “galacticilor”, cât și Pep Guardiola au vorbit pe seama subiectului.

Până la capul de afiș al serii care va avea loc la 22:00, miercurea va fi deschisă de duelurile dintre Qarabag și Ajax, respectiv Villarreal și Copenhaga, la ora 19:45. Alte meciuri extrem de interesante se anunță a fi cel dintre Athletic Bilbao și PSG, Benfica și Napoli sau Bayer Leverkusen și Newcastle.

În seara de miercuri va fi implicat și Vlad Dragomir, care joacă alături de coechipierii săi de la Pafos pe Allianz Stadium, arena lui Juventus.

Reclamă
Reclamă

Programul serii în Liga Campionilor

  • Qarabag – Ajax, ora 19:45
  • Villarreal – Copenhaga, ora 19:45
  • Athletic Bilabo – Paris Saint-Germain, ora 22:00
  • Benfica – Napoli, ora 22:00
  • Club Brugge – Arsenal, ora 22:00
  • Borussia Dortmund – Bodo/Glimt, ora 22:00
  • Juventus – Pafos, ora 22:00
  • Bayer Leverkusen – Newcastle, ora 22:00
  • Real Madrid – Manchester City, ora 22:00
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia
Observator
Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Update
Fanatik.ro
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Update
17:30
Helmut Marko a dezvăluit motivul pentru care a ales să plece de la Red Bull: „Nu am fost presat de nimeni”
17:19
Steven Gerrard, verdict în scandalul de la Liverpool provocat de Mohamed Salah: “Cu toții ne-am pierdut mințile”
17:10
Simona Halep s-a antrenat cu Jannik Sinner. Mesajul superb postat de Darren Cahill
17:06
VIDEOMoment dramatic în Anglia în minutul 95. Trei ocazii imense într-o singură fază, ultima tragicomică
16:55
Surpriză la Real Madrid, în ziua meciului cu Manchester City. Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe
16:42
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 decembrie
Vezi toate știrile
1 Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate 2 Universitatea Craiova, ofertă de “multe, multe milioane de euro” pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Dezastru la un club de tradiție din România! Jucătorii refuză să facă deplasarea 4 Președintele FRH a făcut anunțul! Cine va fi selecționerul României la EURO 2026 5 Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid 6 „Românism” în Belgia! Claudiu Florică își bagă fiul titular și concediază antrenorul după o victorie: „Circ și nepotism”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte