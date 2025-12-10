Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 decembrie - Antena Sport

1. Reacţie dură a lui Chivu
Interul lui Cristi Chivu a pierdut după un penalty controversat meciul cu Liverpool: “Trebuie să luptăm împotriva nedreptăţii din fotbal”, s-a plâns antrenorul român.
2. Dorinel Munteanu, la Hermannstadt
Dorinel Munteanu a fost prezentat la FC Hermannstadt. Fostul campion al României cu Oţelul a semnat un contract valabil până în 2027.
3. Ciubotaru mai aşteaptă
Pe site-ul AS.ro vezi anunţul făcut de agentul lui Kevin Ciubotaru despre transferul la FCSB, după ce Gigi Becali anunţase că mutarea s-a făcut.
4. Răspuns pentru Popovici
Şeful ANS i-a dat dreptate lui David Popovici şi a dezvăluit de ce sportivii nu au fost premiaţi în ultimii doi ani: “E posibil să avem şi o modificare legislativă”, a anunţat Bogdan Matei.
5. Mesajul lui Slot
Arne Slot a transmis că aşteaptă ca Mohamed Salah să îşi ceară scuze, după ce l-a lăsat acasă înaintea meciului cu Inter. “Jucătorul crede că a greşit?”, a replicat olandezul, când a fost întrebat despre starul lui Liverpool.
