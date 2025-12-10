Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 decembrie - Antena Sport

Cristi Chivu, pe banca lui Inter / Profimedia

1. Reacţie dură a lui Chivu

Interul lui Cristi Chivu a pierdut după un penalty controversat meciul cu Liverpool: “Trebuie să luptăm împotriva nedreptăţii din fotbal”, s-a plâns antrenorul român.

2. Dorinel Munteanu, la Hermannstadt

Dorinel Munteanu a fost prezentat la FC Hermannstadt. Fostul campion al României cu Oţelul a semnat un contract valabil până în 2027.

3. Ciubotaru mai aşteaptă