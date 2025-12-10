Dan Șucu a dat cărțile pe față despre momentul în care l-a dorit pe Cristi Chivu la Rapid: „Speram să-l aduc” - Antena Sport

Dan Șucu le-a mărturisit italienilor faptul că l-a dorit pe Cristi Chivu la Rapid, în trecut. Acționarul majoritar al giuleștenilor a dezvăluit că a sperat să-l convingă pe actualul antrenor al lui Inter să vină în fotbalul românesc.
În cele din urmă, Chivu nu a acceptat oferta lui Șucu și a ales să-și continue cariera în Italia. Oficialul de la Rapid i-a urat succes antrenorului român la Inter.
Dan Șucu a dat cărțile pe față despre momentul în care l-a dorit pe Cristi Chivu la Rapid
Dan Șucu le-a mai transmis italienilor și faptul că a investit masiv la Rapid, inclusiv în academia clubului, punând accent și pe viitor.
„Sincer, acum ceva timp speram să-l aduc la Rapid București, celălalt club al meu. Sunt mândru să-l văd pe Chivu pe banca lui Inter și îi urez mult succes, dar nu duminică.
Treptat, sinergia dintre Genoa și Rapid va crește, inclusiv în schimburile de jucători, iar acest lucru va ajuta. Cei doi directori sportivi sunt deja în comunicare constantă.
La Rapid, am investit masiv și în infrastructura pentru Academie, prima echipă, dar și în proiecte de responsabilitate socială pentru a permite tinerilor români să practice sport. Trebuie să dăm ceva înapoi”, a declarat Dan Șucu, conform ilsecoloxix.it.
