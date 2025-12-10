Robin van Persie a auzit ce face Gigi Becali la FCSB și a reacționat: "Nu cred că mi s-a întâmplat niciodată" - Antena Sport

Antrenorul echipei Feyenoord, Robin van Persie, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că atât echipa sa, cât şi FCSB trebuie să câştige partida directă de joi din Europa League, precizând că un rezultat de egalitate nu ar ajuta pe nimeni. Fostul mare atacant a vorbit ulterior și despre obiceiul lui Gigi Becali de a anunța echipa de start cu câteva zile înainte de ora unui meci.

Duelul dintre FCSB și Feyenoord va avea loc joi de la ora 22:00, iar meciul va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Gigi Becali, caz nemaiîntâlnit de Robin van Persie

Când a ajuns în fața jurnaliștilor români, Robin van Persie a fost înșiințat de ceea ce face Becali înainte de aproape fiecare meci, și anume anunțarea echipei de start. Tehnicianul de la Feyenoord a adus în discuție cum arăta situața când evolua în Turcia, dar a punctat că nicăieri nu a văzut ce face latifundiarul din Pipera.

“Uneori, și eu anunț unul sau doi jucători care vor fi titulari. E interesant (n.r. că patronul Gigi Becali anunță echipa de start). Mă gândeam dacă am trăit așa ceva ca jucător, dar nu cred că mi s-a întâmplat niciodată.

Am fost câțiva ani în Turcia, erau patroni puternici acolo, dar nu am auzit de așa ceva. În Olanda, nu, jurnaliștii anunță echipele de start, dar patronii, nu“, a spus Van Persie, potrivit digisport.ro.