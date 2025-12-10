Robin van Persie a auzit ce face Gigi Becali la FCSB și a reacționat: "Nu cred că mi s-a întâmplat niciodată" - Antena Sport

Închide meniul
Robin van Persie a auzit ce face Gigi Becali la FCSB și a reacționat: “Nu cred că mi s-a întâmplat niciodată”

Andrei Nicolae Publicat: 10 decembrie 2025, 21:29

Robin van Persie, în timpul unei conferințe de presă / Antena Sport

Antrenorul echipei Feyenoord, Robin van Persie, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că atât echipa sa, cât şi FCSB trebuie să câştige partida directă de joi din Europa League, precizând că un rezultat de egalitate nu ar ajuta pe nimeni. Fostul mare atacant a vorbit ulterior și despre obiceiul lui Gigi Becali de a anunța echipa de start cu câteva zile înainte de ora unui meci.

Duelul dintre FCSB și Feyenoord va avea loc joi de la ora 22:00, iar meciul va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Gigi Becali, caz nemaiîntâlnit de Robin van Persie

Când a ajuns în fața jurnaliștilor români, Robin van Persie a fost înșiințat de ceea ce face Becali înainte de aproape fiecare meci, și anume anunțarea echipei de start. Tehnicianul de la Feyenoord a adus în discuție cum arăta situața când evolua în Turcia, dar a punctat că nicăieri nu a văzut ce face latifundiarul din Pipera.

Uneori, și eu anunț unul sau doi jucători care vor fi titulari. E interesant (n.r. că patronul Gigi Becali anunță echipa de start). Mă gândeam dacă am trăit așa ceva ca jucător, dar nu cred că mi s-a întâmplat niciodată.

Am fost câțiva ani în Turcia, erau patroni puternici acolo, dar nu am auzit de așa ceva. În Olanda, nu, jurnaliștii anunță echipele de start, dar patronii, nu“, a spus Van Persie, potrivit digisport.ro.

Robin van Persie, gata de luptă cu FCSB

Noi şi FCSB suntem în acelaşi scenariu acum, trebuie să câştigăm. Îmi place să joc împotriva unei echipe care trebuie să câştige. Suntem două echipe care trebuie să câştige, un egal nu e suficient pentru nimeni.

Nu cred că mâine vreuna dintre echipe se va apăra şi va aştepta ca adversara să greşească. Va trebui ca toţi să ne asumăm riscuri. Fotbalul, în opinia mea, ar trebui să fie mereu aşa. Presiunea este ridicată deoarece în cazul în care nu reuşim să câştigăm şansele de calificare devin extrem de mici“, a spus tehnicianul la conferința de presă.

Fostul internaţional olandez a menţionat că are o legătură specială cu România din perioada când era jucător.

Am o legătură specială cu România, pentru că am debutat în naţionala Olandei într-un meci contra României (n.r. – Olanda – România 2-0, în preliminariile CM 2006). Apoi în alte meciuri am reuşit să marchez împotriva României, cred că am înscris şi pe acest stadion o dată. Sper ca norocul meu să continue, dar acum sunt antrenor. E o lume complet diferită faţă de cea de jucător“, a spus Robin van Persie.

Pentru FCSB și Feyenoord, singurul rezultat care le garantează că rămân în lupta pentru locurile de baraj pentru optimi ar fi victoria, astfel că duelul se anunță unul de totul sau nimic. În acest sezon, singura echipă pe care a învins-o FCSB este Go Ahead Eagles, în timp ce Feyenoord a scos trei puncte doar din confruntarea cu Panathinaikos.

