Jurnal Antena Sport | Toți sunt fierți pe Mondial

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Lovitura verii în Liga 1: Benfica a pus banii pe masă și e aproape de transfer!

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„FIFA n-are pic de rușine!” Francezii, scandalizați după ce au văzut cine arbitrează meciul cu Maroc

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Anunț bombă făcut de Marca: FBI investighează Federația de Fotbal din Argentina

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Cutremur în Liga 1! Damjan Djokovic, anchetat pentru blaturi la pariuri. Alte două nume mari sunt pe listă

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“Ronaldo, nu vrem să te «omorâm», dar…”. Presa din Portugalia, reacție virulentă după eliminarea de la World Cup

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Gigi Becali, ultimele detalii despre campania de achiziţii de la FCSB: “Cică am mai făcut două transferuri”