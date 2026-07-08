Dinamo lansează licitaţia pentru rebrandingul clubului! Care e termenul limită: “Decizia finală aparţine fanilor”

Agenţiile admise în proces vor avea acces la materialele de cercetare din exerciţiul anterior de rebranding, un avantaj care ar putea reduce costurile şi timpul alocat fazelor incipiente ale proiectului.

Reprezentanţii Dinamo urmează să contacteze aplicanţii individual, după parcurgerea formularelor depuse, pentru stabilirea paşilor următori.

Dan Gătăianţu, CFO al clubului Dinamo: Este esenţial ca suporterii să fie implicaţi activ în procesul de rebranding

Dan Gătăianţu, CFO al clubului Dinamo, afirmă că este esenţial ca suporterii să fie implicaţi activ în procesul de rebranding, calificând drept o premieră pentru club faptul că decizia finală privind noua identitate vizuală le va aparţine acestora. El a prezentat şi motivele pentru care lipsa drepturilor exclusive asupra vechii identităţi vizuale a reprezentat un obstacol real în relaţia cu UEFA.

“Colaborarea de acum vine, de fapt, dintr-un dialog real pe care l-am purtat cu reprezentanţii suporterilor după prezentarea identităţii din mai. Mulţi dintre ei au înţeles necesitatea confidenţialităţii din prima fază, dar discuţia aceea ne-a confirmat ceva ce noi înşine credeam de la început: că este esenţial ca suporterii să fie implicaţi activ într-un astfel de proces, nu informaţi ulterior”, a declarat Gătăianţu pentru Profit.ro.

El a argumentat că, fie că ne place sau nu forma primei identităţi prezentate, un lucru cert este că acum există o siglă înregistrată în proprietatea Dinamo.

“Din acest punct de vedere suntem protejaţi, iar tot ce ţinea de risc juridic a dispărut. Asta ne permite să dezbatem public toate aceste lucruri, ceea ce nu era posibil înainte”, a explicat el.

Dan Gătăianţu a precizat că este o premieră pentru club faptul că decizia finală privind noua identitate vizuală le va aparţine suporterilor.

“Decizia finală va aparţine suporterilor dinamovişti”

“Da, decizia finală va aparţine suporterilor dinamovişti. N-aş spune însă că am cedat ceva – dimpotrivă, cred că este de fapt cea mai naturală şi mai corectă abordare pentru un club ca Dinamo. Rolul clubului rămâne esenţial: trebuie să ne asigurăm că proiectul este implementat în mod profesionist, că noua identitate este construită corect pe istoricul lui Dinamo şi pe ceea ce înseamnă Dinamo astăzi, că respectă regulile unei identităţi moderne, compatibile cu strategia comercială a clubului, şi că este, din toate punctele de vedere, în regulă din punct de vedere juridic. Dar cred că cel mai important lucru dintre toate este să ne asigurăm că mecanismul prin care va fi votată sigla finală reflectă cu adevărat voinţa şi dorinţa dinamoviştilor, nu doar formal, ci în fapt”, a declarat reprezentantul clubului Dinamo.

El a relatat că lipsa drepturilor exclusive asupra vechii identităţi vizuale a reprezentat un obstacol real în relaţia cu UEFA.

“Vechea siglă era folosită de club în baza unui contract de cesiune semnat în 2005, care însă nu fusese înscris la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, aşa cum ar fi trebuit. Practic, acel contract nu era opozabil terţilor şi nu constituia un titlu suficient de clar şi exclusiv pentru cerinţele de licenţiere UEFA, care presupun control juridic deplin asupra siglei, mărcilor şi culorilor oficiale ale clubului. Fără această claritate, riscam ca dosarul de licenţiere pentru cupele europene să fie respins direct pe criteriul juridic, indiferent de rezultatele sportive”, a explicat Dan Gătăianţu, CFO al clubului Dinamo.

El a adăugat că ceea ce este cu adevărat important – şi încă în lucru – este mecanismul prin care se va alege identitatea vizuală finală.

“Cel mai probabil vom ajunge cu mai multe variante de identitate, fiecare cu explicaţiile ei, dintre care una va fi aleasă prin vot. Ce ne preocupă acum este exact modul în care organizăm acest vot: vrem un mecanism prin care cât mai mulţi dinamovişti să îşi poată exprima opinia, dar şi unul care să ne asigure că rezultatul nu poate fi manipulat sau distorsionat de terţi. Nu am finalizat încă acest mecanism, dar este una dintre priorităţile noastre pentru etapele următoare”, a declarat Gătăianţu.