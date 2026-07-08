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Manchester United a transferat direct de la o rivală! Jucătorul a fost dorit și de Real Madrid

Alex Ioniță Publicat: 8 iulie 2026, 21:17

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Manchester United a transferat direct de la o rivală! Jucătorul a fost dorit și de Real Madrid

FOTO: Profimedia

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Manchester United a dat o lovitură importantă pe piața transferurilor. Echipa lui Michael Carrick și-a asigurat serviciile unui jucător de la o rivală din Premier League.

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Este vorba despre mijlocașul Andrey Santos, jucător care a fost legitimat la Chelsea. Brazilianul urmează să efectueze vizita medicală la Manchester United în următoarele 24 de ore.

Manchester United l-a transferat pe Andrey Santos de la rivala Chelsea

Potrivit informațiilor oferite de Fabrizio Romano, Manchester United l-a achiziționat pe Santos în schimbul sumei de 50 de milioane de lire. De asemenea, Chelsea și-a păstrat și un procent de 10% dintr-un viitor transfer al mijlocașului brazilian.

Santos va semna un contract valabil pe 5 sezoane cu „diavolii roșii”, a mai anunțat Fabrizio Romano. De menționat este că brazilianul a fost dorit și de Real Madrid.

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Andrey Santos a început fotbalul la Vasco da Gama, în țara natală, iar în 2023 a făcut pasul la Chelsea. 12,5 milioane de euro au plătit londonezii, la momentul respectiv, pentru a-l transfera pe mijlocaș. Chelsea l-a împrumutat apoi la Nottingham Forest și Strasbourg.

În momentul de față, Santos este cotat la suma de 40 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. La echipa națională a Braziliei a adunat 6 meciuri, în care nu a reușit să marcheze niciun gol.

Manchester United, pas uriaș în construirea noului stadion

Manchester United a obținut majoritatea terenului necesar pentru construirea unui nou stadion cu 100.000 de locuri, iar asta se va întâmpla în apropiere de Old Trafford.

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Clubul a achiziționat terenul de 25 de acri, situat la aproximativ 350 m nord-vest de stadionul actual, de la Indurent, un furnizor important de spații industriale și o companie din portofoliul Blackstone. United va colabora direct cu companiile afectate de planuri pentru a le sprijini pe parcursul perioadei de tranziție.

„Știrile de astăzi evidențiază progresul pe care îl facem către o nouă casă de clasă mondială pentru Manchester United și reprezintă o etapă importantă pe măsură ce trecem la următoarea fază de dezvoltare.

Faptul că putem construi atât de aproape de Old Trafford ne permite să păstrăm moștenirea, tradițiile și ritualurile care sunt atât de importante pentru fanii noștri. Ne-am angajat să construim un stadion de clasă mondială alături de suporterii noștri, nu doar pentru ei, punând atmosfera, accesibilitatea și prețurile accesibile în centrul gândirii noastre.

Aceasta este o oportunitate generațională care este pe deplin aliniată cu ambițiile de creștere atât locale, cât și naționale. Asigurarea terenului potrivit pentru noua noastră casă a fost absolut critică, iar terenul pe care l-am achiziționat ne oferă scena pentru a crea un stadion cu adevărat de clasă mondială, care onorează trecutul nostru și este pregătit pentru viitorul nostru.”, a declarat Collette Roche, CEO-ul clubului, pentru site-ul oficial.

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