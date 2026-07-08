Manchester United a transferat direct de la o rivală! Jucătorul a fost dorit și de Real Madrid

Manchester United a dat o lovitură importantă pe piața transferurilor. Echipa lui Michael Carrick și-a asigurat serviciile unui jucător de la o rivală din Premier League.

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Este vorba despre mijlocașul Andrey Santos, jucător care a fost legitimat la Chelsea. Brazilianul urmează să efectueze vizita medicală la Manchester United în următoarele 24 de ore.

Manchester United l-a transferat pe Andrey Santos de la rivala Chelsea

Potrivit informațiilor oferite de Fabrizio Romano, Manchester United l-a achiziționat pe Santos în schimbul sumei de 50 de milioane de lire. De asemenea, Chelsea și-a păstrat și un procent de 10% dintr-un viitor transfer al mijlocașului brazilian.

Santos va semna un contract valabil pe 5 sezoane cu „diavolii roșii”, a mai anunțat Fabrizio Romano. De menționat este că brazilianul a fost dorit și de Real Madrid.

🚨🔴 Andrey Santos to Manchester United, here we go! Deal in place with medical now booked in next 24h for Brazilian midfielder.#MUFC to pay £50m matching price asked by Chelsea plus 10% sell-on clause.

Contract until June 2031 to be signed tomorrow — follows @David_Ornstein. pic.twitter.com/l0o2LFXBtC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2026