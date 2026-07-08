“S-a dus spiritul lui Dinamo” Dănuţ Lupu a reacţionat, după ce Gigi Becali l-a convins pe Gnahore să vină la FCSB

Dănuţ Lupu (59 de ani) a comentat transferul lui Eddy Gnahore (32 de ani) la FCSB. Gigi Becali (68 de ani) s-a înţeles cu mijlocaşul francez, iar acesta urmează să semneze cu FCSB.
Eddy Gnahore e liber de contract după despărţirea de Dinamo. Cotat în prezent la 600.000 de euro, Gnahore a evoluat timp de doi ani şi jumătate la roş-albi.
Dănuţ Lupu, după ce Gigi Becali l-a convins pe Gnahore să vină la FCSB: “Să vedem cum se va descurca, e un alt stil acolo”
“Este o pierdere pentru Dinamo. A fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei în ultimii doi ani. Să vedem cum se va descurca la FCSB, pentru că acolo este un alt stil de joc. Ca jucător, este foarte bun. La Dinamo s-a adaptat exigențelor lui Kopic și cerințelor acestuia.
FCSB nu practică fotbalul de la Dinamo. La Dinamo se bazează mult pe posesie. Nu știu dacă se va adapta stilului de joc de acolo. Merită felicitat Gigi Becali sau sancționați cei de la Dinamo? Eu am spus, dar puțină lume înțelege. S-a dus spiritul lui Dinamo, s-a dus spiritul FCSB-ului, s-a dus spiritul Stelei. Sunt numai mercenari în ziua de astăzi.
Este vina celor care conduc echipele acestea mari. Străinii vin un an-doi și apoi pleacă. Este normal cumva. Mai arătați-mi și mie un jucător român care plânge când pleacă de la clubul care l-a format. Nu există!
Nu este surprinzător că s-a dus la FCSB. Vă dați seama că, dacă ar fi găsit o ofertă mai bună, nu rămânea el în România și semna cu FCSB. N-a găsit altceva și asta a fost. Nu am nimic cu el, să-l ajute Dumnezeu să joace bine, dar să vedem dacă stilul FCSB-ului îl va ajuta să aibă evoluțiile de la Dinamo”, a declarat Dănuț Lupu pentru digisport.ro.
39 de meciuri a jucat Eddy Gnahore, în campionat, sezonul trecut, marcând 2 goluri şi reuşind 2 assist-uri. A mai evoluat în 4 meciuri în Cupa României, fără vreo contribuţie decisivă la vreun gol.
În trecut, Eddy Gnahore a jucat pentru Birmingham, Palermo, Amiens şi Ascoli. “Câinii” îl transferau la începutul lui 2024, ca jucător liber de contract, după ce francezul se despărţise de Ascoli.
Gnahore a jucat în trecut în două meciuri pentru naţionala U18 a Franţei. Nu a reuşit să facă pasul către o altă naţională under sau către naţionala mare a “Cocoşului galic”.
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