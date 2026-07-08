Regula de arbitraj de la Campionatul Mondial, aplicată la meciul Universităţii Craiova din Champions League. Ce s-a întâmplat

Regula de arbitraj de la Campionatul Mondial a fost aplicată la meciul Universităţii Craiova din Champions League. Oltenii s-au duelat cu ML Vitebsk, în primul tur preliminar al competiţiei europene.

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Partida disputată în Ungaria a avut parte de o premieră. Un corner a fost anulat din camera VAR, aşa cum s-a întâmplat pentru prima dată la meciurile de la Campionatul Mondial.

Regula de arbitraj de la Campionatul Mondial, aplicată la meciul Universităţii Craiova din Champions League

În minutul 34 al partidei, arbitrul Luka Bilbija a dictat corner în favoarea celor de la ML Vitebsk, după un duel între Mesarovic şi Mekvabishvili. Mingea a părăsit suprafaţa de joc, iar “centralul” a considerat că ultimul care a atins-o a fost mijlocaşul Universităţii Craiova.

Cu toate acestea, decizia arbitrului a fost întoarsă din camera VAR. Faza a fost analizată şi campioana din Belarus nu a mai beneficiat de corner, după ce s-a decis că balonul nu a ieşit de pe teren din atingerea lui Mekvabishvili. “Centralul” a fluierat ulterior repunere din şase metri pentru olteni.

Acest moment de arbitraj a fost unul în premieră în noul sezon de Champions League. Regula implementată de FIFA la Mondial a fost adoptată, astfel, şi de cei de la UEFA, în competiţiile europene.