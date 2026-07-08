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Regula de arbitraj de la Campionatul Mondial, aplicată la meciul Universităţii Craiova din Champions League. Ce s-a întâmplat

Viviana Moraru Publicat: 8 iulie 2026, 21:19

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Regula de arbitraj de la Campionatul Mondial, aplicată la meciul Universităţii Craiova din Champions League. Ce s-a întâmplat

Corner anulat de VAR în ML Vitebsk - Universitatea Craiova/ Captură Prima Sport

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Regula de arbitraj de la Campionatul Mondial a fost aplicată la meciul Universităţii Craiova din Champions League. Oltenii s-au duelat cu ML Vitebsk, în primul tur preliminar al competiţiei europene.

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Partida disputată în Ungaria a avut parte de o premieră. Un corner a fost anulat din camera VAR, aşa cum s-a întâmplat pentru prima dată la meciurile de la Campionatul Mondial.

Regula de arbitraj de la Campionatul Mondial, aplicată la meciul Universităţii Craiova din Champions League

În minutul 34 al partidei, arbitrul Luka Bilbija a dictat corner în favoarea celor de la ML Vitebsk, după un duel între Mesarovic şi Mekvabishvili. Mingea a părăsit suprafaţa de joc, iar “centralul” a considerat că ultimul care a atins-o a fost mijlocaşul Universităţii Craiova.

Cu toate acestea, decizia arbitrului a fost întoarsă din camera VAR. Faza a fost analizată şi campioana din Belarus nu a mai beneficiat de corner, după ce s-a decis că balonul nu a ieşit de pe teren din atingerea lui Mekvabishvili. “Centralul” a fluierat ulterior repunere din şase metri pentru olteni.

Acest moment de arbitraj a fost unul în premieră în noul sezon de Champions League. Regula implementată de FIFA la Mondial a fost adoptată, astfel, şi de cei de la UEFA, în competiţiile europene.

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“Arbitrul video poate sugera anularea unui corner doar în cazuri de eroare certă (ex. mingea a ieșit în aut de poartă, dar arbitrul a dictat corner), cu condiția ca greșeala să poată fi corectată imediat și să nu întârzie reluarea jocului”, notau cei de la IFAB despre noua regulă de arbitraj adoptată de UEFA.

Ştefan Baiaram a fost cel care a deschis scorul în partida cu ML Vitebsk, punctând superb în minutul 4. Campioana din Belarus a egalat în minutul 20, Valeriy Gromyko marcând şi el spectaculos.

Până la pauză însă, oltenii au mai marcat de două ori. Assad Al Hamlawi a transformat două penalty-uri, în minutele 24, respectiv 43.

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