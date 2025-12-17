Jurnal Antena Sport | Universitatea Craiova atacă „primăvara europeană” - Antena Sport

Închide meniul
Jurnal Antena Sport | Universitatea Craiova atacă „primăvara europeană"

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Universitatea Craiova atacă „primăvara europeană”
Jurnal Antena Sport | Universitatea Craiova atacă „primăvara europeană”

Oltenii atacă primăvara” acasă la Răzvan Marin, la AEK Atena. Accidentat, Mihnea Rădulescu nu a mers cu oltenii la Atena și a făcut pe Moș Crăciun pentru copii.

Oleksandr Romanchuk, visător înainte de AEK Atena – Craiova: „Îmi doresc să fie o seară istorică”
„Am o ușă deschisă acolo”. Cristina Neagu, anunț despre revenirea la CSM București. Ce a spus despre parcursul României de la CM
U BT Cluj, o nouă victorie categorică în EuroCup. Mitch Creek, evoluție de vis
Filipe Coelho, îngrijorat înaintea meciului cu AEK Atena: „Încă nu știu dacă vor juca”
