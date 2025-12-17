Închide meniul
Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 decembrie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 decembrie
Video

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 decembrie

Publicat: 17 decembrie 2025, 17:05

Comentarii

1. Premii record

FIFA a anunţat premii record la World Cup 2026. În cazul în care se va califica, România va încasa cel puţin 10,5 milioane de dolari, în timp ce campioana mondială va pleca acasă cu 50 de milioane de dolari.

2. Becali e mulţumit

Gigi Becali a lăudat delegarea lui Istvan Kovacs la derby-ul dintre FCSB şi Rapid, ultimul din 2025: “E cel mai bun”, a declarat patronul roş-albaştrilor.

3. Ianis, uimit de Gică Hagi

Pe AS.ro vezi cum Gică Hagi l-a uimit pe fiul său, Ianis: “Credeam că îl cunosc pe tata, dar aşa nu l-am văzut niciodată”

4. Knicks, câştigătoarea NBA Cup

New York Knicks a câştigat NBA Cup 2025 şi a încheiat seria de 52 de ani fără trofeu. În marea finală a învins-o pe San Antonio Spurs

Fostul ministru Răzvan Cuc, filmat când ar fi negociat şpaga de la RAR într-un restaurant din CapitalăFostul ministru Răzvan Cuc, filmat când ar fi negociat şpaga de la RAR într-un restaurant din Capitală
5. Alcaraz a rămas fără antrenor

Carlos Alcaraz a anunţat că a încheiat colaborarea cu antrenorul său, Juan Carlos Ferrero, după 7 ani: “Este o zi dificilă”, a declarat numărul 1 ATP.

