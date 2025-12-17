Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 decembrie - Antena Sport

1. Premii record
FIFA a anunţat premii record la World Cup 2026. În cazul în care se va califica, România va încasa cel puţin 10,5 milioane de dolari, în timp ce campioana mondială va pleca acasă cu 50 de milioane de dolari.
2. Becali e mulţumit
Gigi Becali a lăudat delegarea lui Istvan Kovacs la derby-ul dintre FCSB şi Rapid, ultimul din 2025: “E cel mai bun”, a declarat patronul roş-albaştrilor.
3. Ianis, uimit de Gică Hagi
Pe AS.ro vezi cum Gică Hagi l-a uimit pe fiul său, Ianis: “Credeam că îl cunosc pe tata, dar aşa nu l-am văzut niciodată”
4. Knicks, câştigătoarea NBA Cup
New York Knicks a câştigat NBA Cup 2025 şi a încheiat seria de 52 de ani fără trofeu. În marea finală a învins-o pe San Antonio Spurs
5. Alcaraz a rămas fără antrenor
Carlos Alcaraz a anunţat că a încheiat colaborarea cu antrenorul său, Juan Carlos Ferrero, după 7 ani: “Este o zi dificilă”, a declarat numărul 1 ATP.
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 16 decembrie
- Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 15 decembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 decembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 11 decembrie
- Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 decembrie