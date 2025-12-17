Oleksandr Romanchuk, visător înainte de AEK Atena - Craiova: „Îmi doresc să fie o seară istorică” - Antena Sport

AEK Atena – Universitatea Craiova este meciul care poate fi unul istoric pentru formația din Bănie, aflată în fața unei calificări de proporții în primăvara europeană.
Oleksandr Romanchuk a vorbit la antrenamentul oficial dinaintea partidei despre situația sa medicală, dar și despre importanța jocului programat joi de la ora 22:00.
Oleksandr Romanchuk nu vrea să audă de calcule: „Nu mă interesează”
Universitatea Craiova se află în fața celui mai important meci din acest sezon. Oltenii lui Filipe Coelho vor da peste AEK Atena și vor lupta pentru calificarea directă în faza optimilor de finală.
Oleksandr Romanchuk a confirmat că va fi apt pentru partida programată joi de la ora 22:00 și a explicat că nu vrea să-și facă niciun fel de scenariu înaintea meciului.
„Știm ce fel de adversar este AEK Atena și suntem pregătiți pentru meciul de mâine (n.r. joi, 18 decembrie). Am avut o mică accidentare, dar sunt pregătit să joc mâine!
Sunt motivat să dau tot ceea ce am mai bun! Vreau să luăm toate cele 3 puncte. Sper și îmi doresc să fie o seară istorică pentru Craiova! Nu mă interesează scenariile și calculele, mă interesează doar jocul de mâine! Apoi, vom vedea ce se va întâmpla și unde vom fi în clasament.
Ei se descurcă foarte bine în campionat și au jucători cu experiență”, a declarat Oleksandr Romanchuk, potrivit digisport.ro.
