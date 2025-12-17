„Am o ușă deschisă acolo”. Cristina Neagu, anunț despre revenirea la CSM București. Ce a spus despre parcursul României de la CM - Antena Sport

Cristina Neagu (37 de ani) a oferit declarații despre o posibilă revenire la CSM București. Fosta handbalistă a dat cărțile pe față despre această posibilitate, având în vedere zvonurile din ultima perioadă.

Neagu a transmis clar faptul că nu ia în considerare să revină în cadrul clubului la care a evoluat timp de opt ani. Fostul inter stânga se bucură de viața de după retragere și nu se gândește la handbal.

Cristina Neagu, anunț despre revenirea la CSM București

„Nu mi-e dor absolut deloc. E cumva straniu, știți cât iubesc handbalul, cât am fost de dedicată. M-am dedicat 1000%, acum simt că pot să închid, fără regrete, acest capitol al vieții mele, să trăiesc momentul și să văd ce vine pe viitor.

Am rămas fană CSM și doresc ca echipa să performeze. Discuții nu am avut cu cei de la CSM, informațiile au fost false. Eu când mi-am terminat contractul cu CSM, ei mi-au spus că atunci când vreau să mă întorc în handbal, ei știau că nu-mi doream lucrul acesta, porțile pentru mine sunt deschise la CSM București. Dar deocamdată nu mă gândesc la handbal și nu vreau să mă întorc în handbal”, a declarat Cristina Neagu.

Totodată, Cristina Neagu a oferit declarații și despre parcursul României de la Campionatul Mondial, „tricolorele” clasându-se pe locul 9 la finalul turneului. Aceasta a transmis că nivelul competiției a fost unul slab, subliniind că nu doar naționala României este într-o reconstrucție.