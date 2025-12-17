Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Am o ușă deschisă acolo”. Cristina Neagu, anunț despre revenirea la CSM București. Ce a spus despre parcursul României de la CM - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | „Am o ușă deschisă acolo”. Cristina Neagu, anunț despre revenirea la CSM București. Ce a spus despre parcursul României de la CM

„Am o ușă deschisă acolo”. Cristina Neagu, anunț despre revenirea la CSM București. Ce a spus despre parcursul României de la CM

Viviana Moraru Publicat: 17 decembrie 2025, 20:39

Comentarii
Am o ușă deschisă acolo”. Cristina Neagu, anunț despre revenirea la CSM București. Ce a spus despre parcursul României de la CM

Cristina Neagu, la un eveniment/ AntenaSport

Cristina Neagu (37 de ani) a oferit declarații despre o posibilă revenire la CSM București. Fosta handbalistă a dat cărțile pe față despre această posibilitate, având în vedere zvonurile din ultima perioadă. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Neagu a transmis clar faptul că nu ia în considerare să revină în cadrul clubului la care a evoluat timp de opt ani. Fostul inter stânga se bucură de viața de după retragere și nu se gândește la handbal. 

Cristina Neagu, anunț despre revenirea la CSM București 

„Nu mi-e dor absolut deloc. E cumva straniu, știți cât iubesc handbalul, cât am fost de dedicată. M-am dedicat 1000%, acum simt că pot să închid, fără regrete, acest capitol al vieții mele, să trăiesc momentul și să văd ce vine pe viitor. 

Am rămas fană CSM și doresc ca echipa să performeze. Discuții nu am avut cu cei de la CSM, informațiile au fost false. Eu când mi-am terminat contractul cu CSM, ei mi-au spus că atunci când vreau să mă întorc în handbal, ei știau că nu-mi doream lucrul acesta, porțile pentru mine sunt deschise la CSM București. Dar deocamdată nu mă gândesc la handbal și nu vreau să mă întorc în handbal”, a declarat Cristina Neagu. 

Totodată, Cristina Neagu a oferit declarații și despre parcursul României de la Campionatul Mondial, „tricolorele” clasându-se pe locul 9 la finalul turneului. Aceasta a transmis că nivelul competiției a fost unul slab, subliniind că nu doar naționala României este într-o reconstrucție. 

Reclamă
Reclamă

„Ultima medalie a fost în 2015. Locul 9, da, ne-am îndeplinit obiectivul, dar cred că suntem într-o perioadă în care handbalul s-a schimbat foarte mult, multe jucătoare s-au retras, au venit altele din urmă.  

Mi s-a părut un nivel slab al Campionatului Mondial din acest an, se vede că foarte multe jucătoare s-au retras, că vin multe tinere din urmă, și că aproape toate naționalele încearcă să-și creioneze echipe puternice. Până în sferturi, unde au fost vreo 2 meciuri tari, sincer, e ca și când nu a fost Campionatul Mondial. După semifinalele, finalele…mi s-a părut un nivel destul de slab, dar probabil că tot handbalul mondial e într-o reconstrucție. Și contextul a fost favorabil pentru România să luăm locul 9, am bătut echipe care nu spun mai nimic în handbal. E curios, acum doi ani am avut tot patru victorii și am luat locul 12. Depinde mult în ce grupă ești, golaverajul.  

S-a schimbat foarte mult handbalul, mie nu-mi place. Se joacă foarte mult fizic, vezi foarte puține jucătoare care sunt cu adevărat tehnice, care gândesc handbalul, se marșează foarte mult pe partea fizică. Sunt foarte puține jucătoare de mare valoare în momentul de față, dar lucrurile se schimbă, vom vedea ce se va întâmpla. În momentul de față, pare că suntem departe de podium”, a mai spus Cristina Neagu, prezentă la un eveniment în București. 

Mersul cu tramvaiul în Bucureşti, sport extrem. Pe un traseu se circulă în "valuri"Mersul cu tramvaiul în Bucureşti, sport extrem. Pe un traseu se circulă în "valuri"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Condiţia pusă de Ilie Bolojan pentru a creşte salariul minim cu 300 de lei
Observator
Condiţia pusă de Ilie Bolojan pentru a creşte salariul minim cu 300 de lei
Ei sunt sportivii care participă la Survivor România 2026! Au scris istorie, dar acum vor să depășească și provocările din Republica Dominicană
Fanatik.ro
Ei sunt sportivii care participă la Survivor România 2026! Au scris istorie, dar acum vor să depășească și provocările din Republica Dominicană
21:38
Daniel Bîrligea, apt pentru derby-ul cu Rapid. Veste excelentă pentru FCSB
21:23
„Mi-a căzut cerul în cap”. Alexandru Musi, detalii după accidentarea suferită. Ce a spus despre recuperare
21:03
Marius Șumudică, verdict în privința jucătorului în care Dinamo își pune speranțele: „Se înmoaie de picioare”
20:53
VideoJurnal Antena Sport | Universitatea Craiova atacă „primăvara europeană”
20:50
VideoJurnal Antena Sport | Survivor, noua provocare pentru Gabi Tamaș
20:45
VideoJurnal Antena Sport | Un nou început la CSM București
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului 2 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 3 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 4 “Ştiu din interior”. Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB 5 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” 6 Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi BecaliFotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor