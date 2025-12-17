U BT Cluj, o nouă victorie categorică în EuroCup. Mitch Creek, evoluție de vis - Antena Sport

Închide meniul
U BT Cluj, o nouă victorie categorică în EuroCup. Mitch Creek, evoluție de vis

Viviana Moraru Publicat: 17 decembrie 2025, 20:16

U BT Cluj, o nouă victorie categorică în EuroCup. Mitch Creek, evoluție de vis

Mitch Creek, la U BT Cluj/ Profimedia

Campioana U BT Cluj a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia Neptunas Klaipeda, scor 118-97 (68-40), în etapa a XI-a din grupa A a BKT EuroCup. Mitch Creek a reuşit cea mai bună performanţă personală a sezonului şi, totodată, un nou record în acest sezon din BKT EuroCup, cu 40 puncte marcate pentru U BT Cluj. 

Principalii marcatori ai partidei au fost Creek 40, Ceaser 19, Molinar 15, Russell 14, pentru U BT Cluj, respectiv Lomazs 20, Giurdziunas 19, Waterman 17, Velicka 17, pentru oaspeţi. Creek l-a depăşit la puncte marcate pe coechipierul său Russell, care reuşise în turul cu Neptunas 37 de puncte. 

U BT Cluj, o nouă victorie categorică în EuroCup 

Şi U BT Cluj a stabilit un nou record în competiţie, cel de puncte marcate într-un meci – 118. 

În etapa a XI-a s-a mai jucat meciul dintre Cedevita – Hapoel Ierusalim 81-84, iar celelalte dispute sunt între Slask Wroclaw – BAXI Manresa, Towers Hamburg – Aris Salonic şi Umana reyer Veneţia – Bahceşehir. 

Rezultatele anterioare ale U BT Cluj: 90-98 şi 72-74 cu Bahceşehir College Istanbul, 107-102 cu Neptunas Klaipeda, 93-94 cu Slask Wroclaw, 103-102 cu Umana Reyer Veneţia, 95-76 cu Towers Hamburg, 87-93 cu Cedevita, 110-86 cu BAXI Manresa, 89-101 cu Hapoel Ierusalim şi 98-88 cu Aris Salonic. 

Campioana României va disputa următoarea partidă tot pe teren propriu, în 30 decembrie, cu Slask Wroclaw. 

Primele două clasate din cele două grupe se califică direct în sferturi, iar echipele de pe locurile 3-6 joacă încrucişat, eliminatoriu, pentru celelalte locuri. Se continuă cu semifinale şi finala pentru trofeu. 

Campioana României a atins faza sferturilor în ultimii doi ani. 

Mersul cu tramvaiul în Bucureşti, sport extrem. Pe un traseu se circulă în "valuri"Mersul cu tramvaiul în Bucureşti, sport extrem. Pe un traseu se circulă în "valuri"
U BT Cluj joacă, în premieră pentru o echipă din România, şi în Liga Adriatică. Din grupa sa mai fac parte formaţiile KK Krka, Partizan Belgrad, BC Dubai, Igokea Aleksandrovac, FMP Belgrad, KK Borac Čačak, KK Studenski centar şi KK Split. 

În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie 2026), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României va intra la Turneul Final 8 (februarie 2026). 

