U BT Cluj, o nouă victorie categorică în EuroCup. Mitch Creek, evoluție de vis - Antena Sport

Campioana U BT Cluj a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia Neptunas Klaipeda, scor 118-97 (68-40), în etapa a XI-a din grupa A a BKT EuroCup. Mitch Creek a reuşit cea mai bună performanţă personală a sezonului şi, totodată, un nou record în acest sezon din BKT EuroCup, cu 40 puncte marcate pentru U BT Cluj.

Principalii marcatori ai partidei au fost Creek 40, Ceaser 19, Molinar 15, Russell 14, pentru U BT Cluj, respectiv Lomazs 20, Giurdziunas 19, Waterman 17, Velicka 17, pentru oaspeţi. Creek l-a depăşit la puncte marcate pe coechipierul său Russell, care reuşise în turul cu Neptunas 37 de puncte.

U BT Cluj, o nouă victorie categorică în EuroCup

Şi U BT Cluj a stabilit un nou record în competiţie, cel de puncte marcate într-un meci – 118.

În etapa a XI-a s-a mai jucat meciul dintre Cedevita – Hapoel Ierusalim 81-84, iar celelalte dispute sunt între Slask Wroclaw – BAXI Manresa, Towers Hamburg – Aris Salonic şi Umana reyer Veneţia – Bahceşehir.

Rezultatele anterioare ale U BT Cluj: 90-98 şi 72-74 cu Bahceşehir College Istanbul, 107-102 cu Neptunas Klaipeda, 93-94 cu Slask Wroclaw, 103-102 cu Umana Reyer Veneţia, 95-76 cu Towers Hamburg, 87-93 cu Cedevita, 110-86 cu BAXI Manresa, 89-101 cu Hapoel Ierusalim şi 98-88 cu Aris Salonic.