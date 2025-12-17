Filipe Coelho, îngrijorat înaintea meciului cu AEK Atena: „Încă nu știu dacă vor juca” - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Filipe Coelho, îngrijorat înaintea meciului cu AEK Atena: „Încă nu știu dacă vor juca”

Daniel Işvanca Publicat: 17 decembrie 2025, 20:10

Filipe Coelho / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova va da piept cu AEK Atena, în ultimul meci din grupa principală de UEFA Conference League, iar disputa este una decisivă pentru calificarea în play-off-ul competiției sau chiar în faza optimilor.

Antrenorul oltenilor a vorbit la Atena despre disputa de joi seară și a transmis care sunt absențele din cadrul lotului. AEK Atena – Universitatea Craiova se joacă de la ora 22:00.

Filipe Coelho: „Cred că am reprezentat bine fotbalul românesc în Conference”

AEK Atena – Universitatea Craiova este meciul sezonului pentru formația antrenată de Filipe Coelho. Calificată în premieră în faza principală a competiției, echipa din Bănie poate forța calificarea directă în faza optimilor de finală.

Înaintea disputei programate joi seară, tehnicianul „leilor” a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă și a transmis că echipa sa va da totul pentru victorie.

„Să fiu sincer, e un meci important. E mai important decât meciul precedent. Am jucat bine în Conference, am întâlnit echipe bune. Cred că am reprezentat bine fotbalul românesc în Conference.

Vom încerca, dar nu e bine să punem mare presiune pe jucători. Vom da tot ce avem mai bun și vom vedea ce va fi la final. Am venit aici să dăm tot ce avem mai bun. Întâlnim o echipă bună. Am venit să câștigăm, știu că e dificil. Vom da tot ce avem mai bun pentru un rezultat bun.

Avem probleme, vedem cine va putea juca. Încă nu știu dacă vor juca Romanchuk, Mora sau Screciu. Voi găsi soluții pentru că avem. Nu e o scuză că nu avem jucători. Ne vom descurca”, a declarat Filipe Coelho, potrivit digisport.ro.

