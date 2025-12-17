Filipe Coelho, îngrijorat înaintea meciului cu AEK Atena: „Încă nu știu dacă vor juca” - Antena Sport

Universitatea Craiova va da piept cu AEK Atena, în ultimul meci din grupa principală de UEFA Conference League, iar disputa este una decisivă pentru calificarea în play-off-ul competiției sau chiar în faza optimilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul oltenilor a vorbit la Atena despre disputa de joi seară și a transmis care sunt absențele din cadrul lotului. AEK Atena – Universitatea Craiova se joacă de la ora 22:00.

Filipe Coelho: „Cred că am reprezentat bine fotbalul românesc în Conference”

AEK Atena – Universitatea Craiova este meciul sezonului pentru formația antrenată de Filipe Coelho. Calificată în premieră în faza principală a competiției, echipa din Bănie poate forța calificarea directă în faza optimilor de finală.

Înaintea disputei programate joi seară, tehnicianul „leilor” a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă și a transmis că echipa sa va da totul pentru victorie.

„Să fiu sincer, e un meci important. E mai important decât meciul precedent. Am jucat bine în Conference, am întâlnit echipe bune. Cred că am reprezentat bine fotbalul românesc în Conference.