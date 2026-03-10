Portarul lui Tottenham, înlocuit după ce a încasat trei goluri în zece minute de la Atletico Madrid. Dezastru uriaș pentru Spurs - Antena Sport

Închide meniul
Portarul lui Tottenham, înlocuit după ce a încasat trei goluri în zece minute de la Atletico Madrid. Dezastru uriaș pentru Spurs

Viviana Moraru Publicat: 10 martie 2026, 22:38

Julian Alvarez a marcat un gol în Atletico Madrid - Tottenham, după o gafă uriașă a lui Kinsky/ Profimedia

Jucătorii lui Tottenham s-au întrecut în gafe uriașe în duelul cu Atletico Madrid, portarul Kinsky fiind înlocuit după doar 17 minute. Elevii lui Diego Simeone s-au distrat în partida din turul optimilor de Champions League, reușind să marcheze de patru ori până în minutul 22.

Scorul a fost deschis de Marcos Llorente, în minutul 6. Spaniolul a punctat după ce a profitat de o pasă greșită a portarului Kinsky, direct la un adversar, în interiorul careului.

Jucătorii lui Tottenham s-au întrecut în gafe uriașe în meciul cu Atletico Madrid

Portarul lui Spurs a alunecat în momentul în care a vrut să degajeze, balonul ajungând la Ademola Lookman. Acesta i-a pasat lui Julian Alvarez, care la rândul său a trimis către Llorente. Fără să stea pe gânduri, spaniolul l-a învins pe Kinsky cu un șut din marginea careului.

Pentru 2-0 a marcat Antoine Griezmann, în minutul 14, care a profitat de gafa lui Micky van de Ven. Olandezul a alunecat pe atacul madrilenilor, balonul a fost preluat de starul francez al madrilenilor care a punctat fără emoții.

Golul al treilea a venit în minutul 16. Julian Alvarez a marcat după o nouă gafă de proporții a lui Kinsky. Portarul a ratat pasa din propriul careu, mingea i-a fost „furată” de argentinian, care a marcat în cele din urmă.

Robin Le Normand a dus scorul la 4-0 în minutul 22. Fundașul spaniol a punctat cu o lovitură de cap, portarul Vicario, care i-a luat locul lui Kinsky în minutul 17, fiind fără șanse în fața execuției.

Tottenham a reușit să reducă din diferență la patru minute după golul lui Le Normand. Pedro Porro a punctat pentru echipa la care evoluează și Radu Drăgușin, din pasa lui Richarlison. Fundașul român a început meciul cu madrilenii ca rezervă.

1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 3 Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă 4 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 5 UPDATEÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul 6 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu
