Portarul lui Tottenham, înlocuit după ce a încasat trei goluri în zece minute de la Atletico Madrid. Dezastru uriaș pentru Spurs - Antena Sport

Jucătorii lui Tottenham s-au întrecut în gafe uriașe în duelul cu Atletico Madrid, portarul Kinsky fiind înlocuit după doar 17 minute. Elevii lui Diego Simeone s-au distrat în partida din turul optimilor de Champions League, reușind să marcheze de patru ori până în minutul 22.

Scorul a fost deschis de Marcos Llorente, în minutul 6. Spaniolul a punctat după ce a profitat de o pasă greșită a portarului Kinsky, direct la un adversar, în interiorul careului.

Jucătorii lui Tottenham s-au întrecut în gafe uriașe în meciul cu Atletico Madrid

Portarul lui Spurs a alunecat în momentul în care a vrut să degajeze, balonul ajungând la Ademola Lookman. Acesta i-a pasat lui Julian Alvarez, care la rândul său a trimis către Llorente. Fără să stea pe gânduri, spaniolul l-a învins pe Kinsky cu un șut din marginea careului.

VAYA ERROR DE KINSKY Y GOL DEL ATLETI 🤯🔥

Si estás en EEUU, disfruta del Atlético de Madrid 🆚 Tottenham en español en DAZN 📺#UCLxDAZN pic.twitter.com/DYOgic85kp

— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) March 10, 2026

Pentru 2-0 a marcat Antoine Griezmann, în minutul 14, care a profitat de gafa lui Micky van de Ven. Olandezul a alunecat pe atacul madrilenilor, balonul a fost preluat de starul francez al madrilenilor care a punctat fără emoții.