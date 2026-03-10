Portarul lui Tottenham, înlocuit după ce a încasat trei goluri în zece minute de la Atletico Madrid. Dezastru uriaș pentru Spurs - Antena Sport

Jucătorii lui Tottenham s-au întrecut în gafe uriașe în duelul cu Atletico Madrid, portarul Kinsky fiind înlocuit după doar 17 minute. Elevii lui Diego Simeone s-au distrat în partida din turul optimilor de Champions League, reușind să marcheze de patru ori până în minutul 22.
Scorul a fost deschis de Marcos Llorente, în minutul 6. Spaniolul a punctat după ce a profitat de o pasă greșită a portarului Kinsky, direct la un adversar, în interiorul careului.
Jucătorii lui Tottenham s-au întrecut în gafe uriașe în meciul cu Atletico Madrid
Portarul lui Spurs a alunecat în momentul în care a vrut să degajeze, balonul ajungând la Ademola Lookman. Acesta i-a pasat lui Julian Alvarez, care la rândul său a trimis către Llorente. Fără să stea pe gânduri, spaniolul l-a învins pe Kinsky cu un șut din marginea careului.
VAYA ERROR DE KINSKY Y GOL DEL ATLETI 🤯🔥
Si estás en EEUU, disfruta del Atlético de Madrid 🆚 Tottenham en español en DAZN 📺#UCLxDAZN pic.twitter.com/DYOgic85kp
— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) March 10, 2026
Pentru 2-0 a marcat Antoine Griezmann, în minutul 14, care a profitat de gafa lui Micky van de Ven. Olandezul a alunecat pe atacul madrilenilor, balonul a fost preluat de starul francez al madrilenilor care a punctat fără emoții.
Golul al treilea a venit în minutul 16. Julian Alvarez a marcat după o nouă gafă de proporții a lui Kinsky. Portarul a ratat pasa din propriul careu, mingea i-a fost „furată” de argentinian, care a marcat în cele din urmă.
Robin Le Normand a dus scorul la 4-0 în minutul 22. Fundașul spaniol a punctat cu o lovitură de cap, portarul Vicario, care i-a luat locul lui Kinsky în minutul 17, fiind fără șanse în fața execuției.
THREE STRAIGHT ERRORS BY SPURS HAVE THEM DOWN 4-0 VS. ATLETI IN 22 MINUTES!
Keeper Antonín Kinský, who made two of the errors, was subbed off in the 17th minute and Atleti fans gave him a standing ovation 🤯
You really can’t make up the things happening to Spurs at the… pic.twitter.com/roTciKLwX0
— ESPN FC (@ESPNFC) March 10, 2026
Tottenham a reușit să reducă din diferență la patru minute după golul lui Le Normand. Pedro Porro a punctat pentru echipa la care evoluează și Radu Drăgușin, din pasa lui Richarlison. Fundașul român a început meciul cu madrilenii ca rezervă.
- Atletico Madrid a scris istorie, după ce a marcat de 4 ori în prima repriză cu Tottenham! Performanță remarcabilă
- Echipa lui Radu Drăgușin, umilită de Atletico! Bayern are recital la Bergamo
- Conducerea Realului, apel către suporteri înaintea meciului cu Manchester City! De ce îi e frică lui Florentino Perez
- Momente emoționante la Galatasaray – Liverpool. Victor Osimhen nu și-a putut stăpâni lacrimile
- Mohamed Salah, direct în istoria lui Liverpool! Ce bornă a stabilit la meciul cu Galatasaray