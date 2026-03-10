Cristi Chivu a dat undă verde transferului! Fotbalistul de la Real Madrid, așteptat la Milano - Antena Sport

Cristi Chivu gândește deja campania de transferuri pentru sezonul următor, iar tehnicianul român a pus ochii pe un fotbalist legitimat în prezent la Real Madrid.

Antrenorul lui Inter a găsit soluția ideală pentru înlocuirea lui Yann Sommer, portar care mai are contract cu vicecampioana Italiei până la sfârșitul acestui sezon.

Andriy Lunin, jucătorul dorit de Chivu la Inter

Cristi Chivu are în plan să aducă un nou portar la Inter, situația lui Yann Sommer fiind una destul de clară. Elvețianul mai are contract cu gruparea din Milano până la finalul sezonului și nu va continua sub comanda tehnicianului român.

Mai mult decât atât, presa din Italia precizează faptul că antrenorul a găsit deja un înlocuitor. Este vorba despre Andriy Lunin, portarul legitimat în prezent la Real Madrid.

Chivu este de părere că o ofertă de 20 de milioane de euro ar putea definitiva această mutare. 65 de meciuri a jucat în total portarul ucrainean pentru „los blancos”.