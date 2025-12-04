FIFA anunţă sâmbătă (19:00, AntenaPLAY) programul complet şi stadioanele unde se vor juca meciurile de la World Cup 2026 - Antena Sport

Pe lângă tragerea la sorţi de vineri a grupelor World Cup 2026 (19:00, Antena 1 şi AntenaPLAY), FIFA organizează încă un eveniment 24 de ore mai târziu, tot la Washington.

Dacă vineri vom afla componenţa grupelor World Cup 2026, a doua zi evenimentul vine în completare cu programul şi stadioanele pe care se vor disputa meciurile din cele 12 grupe, sperăm noi să fie vorba şi despre partidele României.

FIFA anunţă sâmbătă (19:00, AntenaPLAY) programul complet şi stadioanele unde se vor juca meciurile de la World Cup 2026

Evenimentul va începe sâmbătă, de la ora 19:00, şi va fi transmis live în AntenaPLAY. Gianni Infantino, preşedintele FIFA, va fi însoţit pe scenă de mai multe legende ale fotbalului.

În public, vom avea reprezentanţi ai celor 42 de ţări calificate deja la World Cup 2026, dar şi ai selecţionatelor care încă luptă pentru ultimele bilete, care vor veni în play-off-urile din luna martie 2026.

În timpul evenimentului, vor avea loc analize ale specialiştilor, legate de cele mai tari meciuri din faza grupelor, poveştile frumoase din trecut şi totul despre stadioanele care vor gădzui partidele.