FIFA anunţă sâmbătă (19:00, AntenaPLAY) programul complet şi stadioanele unde se vor juca meciurile de la World Cup 2026 - Antena Sport

Dan Roșu Publicat: 4 decembrie 2025, 11:48

Eveniment FIFA pe 6 decembrie - FIFA.com

Pe lângă tragerea la sorţi de vineri a grupelor World Cup 2026 (19:00, Antena 1 şi AntenaPLAY), FIFA organizează încă un eveniment 24 de ore mai târziu, tot la Washington.

Dacă vineri vom afla componenţa grupelor World Cup 2026, a doua zi evenimentul vine în completare cu programul şi stadioanele pe care se vor disputa meciurile din cele 12 grupe, sperăm noi să fie vorba şi despre partidele României.

Evenimentul va începe sâmbătă, de la ora 19:00, şi va fi transmis live în AntenaPLAY. Gianni Infantino, preşedintele FIFA, va fi însoţit pe scenă de mai multe legende ale fotbalului.

În public, vom avea reprezentanţi ai celor 42 de ţări calificate deja la World Cup 2026, dar şi ai selecţionatelor care încă luptă pentru ultimele bilete, care vor veni în play-off-urile din luna martie 2026.

În timpul evenimentului, vor avea loc analize ale specialiştilor, legate de cele mai tari meciuri din faza grupelor, poveştile frumoase din trecut şi totul despre stadioanele care vor gădzui partidele.

Pe durata evenimentului, vom afla stadionul unde se va juca fiecare dintre cele 104 meciuri, dar şi ora la care va începe. Programul complet va fi cunoscut la finalul lui martie, după ce vor avea loc play-off-urile.

1 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 2 Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat 3 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 4 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali 5 UTA – FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad 6 De ce nu a mers Ion Țiriac la înmormântarea bunului său prieten. Ilie Năstase a fost “mandatat” să-i ţină locul
