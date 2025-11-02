Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal AntenaSport | Amalia Lică face ocolul pământului, de când a ajuns vicecampioană mondială - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal AntenaSport | Amalia Lică face ocolul pământului, de când a ajuns vicecampioană mondială
Video

Jurnal AntenaSport | Amalia Lică face ocolul pământului, de când a ajuns vicecampioană mondială

Amalia Lică face ocolul pământului de când a câștigat argintul mondial. Atâtea concursuri au sleit-o de puteri.

Ultimele video adaugate

Jurnal AntenaSport | Amalia Lică face ocolul pământului, de când a ajuns vicecampioană mondială

Jurnal AntenaSport | Amalia Lică face ocolul pământului, de când a ajuns vicecampioană mondială

Jurnal AntenaSport | Amalia Lică face ocolul pământului, de când a ajuns vicecampioană mondială
Victor Angelescu, reacție scurtă la sosirea la stadion înainte de Universitatea Craiova - Rapid

Victor Angelescu, reacție scurtă la sosirea la stadion înainte de Universitatea Craiova - Rapid

Victor Angelescu, reacție scurtă la sosirea la stadion înainte de Universitatea Craiova - Rapid
Naționala amputaților a pornit sărbătoarea la Buftea după o nouă victorie în Liga Națiunilor

Naționala amputaților a pornit sărbătoarea la Buftea după o nouă victorie în Liga Națiunilor

Naționala amputaților a pornit sărbătoarea la Buftea după o nouă victorie în Liga Națiunilor
Jurnal Antena Sport | Marica simte că nu este liniște la Craiova

Jurnal Antena Sport | Marica simte că nu este liniște la Craiova

Jurnal Antena Sport | Marica simte că nu este liniște la Craiova
Jurnal Antena Sport | Suflet pentru suflet

Jurnal Antena Sport | Suflet pentru suflet

Jurnal Antena Sport | Suflet pentru suflet
19:35
VideoVictor Angelescu, reacție scurtă la sosirea la stadion înainte de Universitatea Craiova – Rapid
19:23
A fost antrenat de Guardiola, dar Cristi Chivu l-a cucerit: “Se vede mâna lui! A reuşit să ne facă mai buni”
18:57
Universitatea Craiova – Rapid, 20:30, LIVE TEXT. Echipele de start pentru capul de afiș al etapei
18:57
„Te întorci în circuit?” Simona Halep a dat răspunsul direct de la Turneul Campioanelor
18:40
CSM București suferă a doua înfrângere la rând în Liga Campionilor. S-a strigat demisia lui Adi Vasile
18:36
Standing ovation pentru Cristina Neagu! Moment superb în timpul meciului CSM Bucureşti – Odense
Vezi toate știrile
1 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 2 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 3 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” 4 Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează” 5 Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec 6 Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad