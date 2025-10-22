Jurnal AntenaSport | Avem și noi un Messi - Antena Sport

Jurnal AntenaSport | Avem și noi un Messi
La Mondialul din 2030, România poate avea un adevărat Messi în echipă. Chiar așa îl cheamă pe puștiul minune din Rădăuți, care se visează și el la Barcelona.
La Mondialul din 2030, România poate avea un adevărat Messi în echipă. Chiar așa îl cheamă pe puștiul minune din Rădăuți, care se visează și el la Barcelona.
Jurnal AntenaSport | Avem și noi un MessiJurnal AntenaSport | Avem și noi un Messi
Jurnal Antena Sport | Lorenzo Biliboc și-a serbat ziua alături de colegii de la CFR ClujJurnal Antena Sport | Lorenzo Biliboc și-a serbat ziua alături de colegii de la CFR Cluj
Jurnal AntenaSport | Oltenii lui Mirel Rădoi vor primele puncte în Conference LeagueJurnal AntenaSport | Oltenii lui Mirel Rădoi vor primele puncte în Conference League
Jurnal Antena Sport | FCSB sună trezirea la meciul cu BolognaJurnal Antena Sport | FCSB sună trezirea la meciul cu Bologna
Cele 43 de puncte ale lui Luka Doncic n-au fost de ajuns. Los Angeles Lakers, eșec cu Golden State WarriorsCele 43 de puncte ale lui Luka Doncic n-au fost de ajuns. Los Angeles Lakers, eșec cu Golden State Warriors