Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB

Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB

Radu Constantin Publicat: 22 octombrie 2025, 12:03

Comentarii
Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB

Gigi Becali şi Victor Piţurcă / Colaj Profimedia Images

Victor Piţurcă a povestit momentul în care Gigi Becali a pierdut practic marca Steaua, iar ani mai târziu acest lucru ajungea să-l coste! De ce Gigi Becali nu are dreptul să folosească marca Steaua, lucrurile sunt clare din punctul de vedere al fostului selecţioner.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a început să ajute financiar Steaua încă din 1999. El a împrumutat clubul AFC Steaua București, iar promisiunea a fost că banii vor fi transformaţi în acţiuni la viitoarea societate comercială care urma să fie înființată. În 2003, Gigi Becali a convocat două Adunări Generale, cu scopul de a prelua Steaua! Ministerul Apărării s-a opus atunci şi a venit cu o cerere către latifundiar, şi anume să plătească 11,4 milioane de dolari pentru marca Steaua! El a refuzat, iar la ani distanţa acest lucru l-a costat! Pentru că echipa sa a devenit FCSB şi a pierdut dreptul să mai folosească marca Steaua. Ce s-a întâmplat în şedinta cu generalii?

”Nu puteam noi să semnăm, ce să semnăm noi? Nu e adevărat. Noi, într-adevăr, am ridicat mâna sus când a fost Adunarea Generală și s-a pus problema privatizării Stelei. Am fost eu atunci, Tudorel n-a participat la acea ședință. Lucrurile au fost foarte clare atunci din partea Ministerului Apărării Naționale: afacerea sau cine voia să preia Steaua trebuia să plătească 11,4 milioane de dolari. Ori Gigi Becali n-a vrut să facă acest lucru și pentru asta a pierdut Steaua. N-a vrut să plătească, cei care reprezentau MApN – erau trei generali: domnul general Pigui, domnul general Zisu (n.r. al treilea era generalul Eugen Bădălan) – s-au sculat, au părăsit ședința: domnule, astea sunt condițiile, nu noi decidem, atât costă. 11,4 milioane de dolari atunci erau bani atunci, erau mult mai valoroși. Deci așa au stat lucrurile. După aia s-a făcut o altă Adunare Generală, la care eu n-am participat și a fost atunci a fost preluată echipa de fotbal Steaua București. Cum a fost preluată? Am văzut ce au zis cei care au judecat cazul și asta a fost”, a povestit Victor Pițurcă în cadrul emisiunii Spirit Stelist, găzduită de canalul de YouTube Asociația Steliștilor 1947.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum a inventat un bărbat o unitate SRI falsă și a convins civili să devină "agenți secreți"
Observator
Cum a inventat un bărbat o unitate SRI falsă și a convins civili să devină "agenți secreți"
Drama prin care trece oficialul Federației, victimă a exploziei din blocul din Rahova: „Și-a pierdut apartamentul şi bunurile personale”
Fanatik.ro
Drama prin care trece oficialul Federației, victimă a exploziei din blocul din Rahova: „Și-a pierdut apartamentul şi bunurile personale”
13:53
Decizia radicală luată de Vlad Chiricheş după ce Gigi Becali a anunţat că nu-l mai vrea în lotul FCSB
13:47
Suporterii lui Bologna “invadează” Bucureștiul. Câți italieni vin pe Arena Națională la meciul cu FCSB
13:39
Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: “Ne facem de râs”
13:19
Formula 1 urcă la înălțime. Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu al Mexicului
13:05
Dorinel Munteanu, pe lista unei noi echipe. De ce depinde totul
12:28
Tragedie în tabăra lui Manchester City. Un suporter de 35 de ani a murit înainte de meciul cu Villarreal
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis! 4 PSV – Napoli 6-2, Leverkusen – PSG 2-7 și Union SG – Inter 0-4. Spectacol total în Champions League. Rezultatele serii 5 Cine pune sechestru pe stadionul Rapidului. Lovitură pentru Dan Şucu! 6 Dan Petrescu, revenire de senzație la CFR Cluj! Lovitură de proporții dată de Iuliu Mureșan
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!