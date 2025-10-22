Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB - Antena Sport

Victor Piţurcă a povestit momentul în care Gigi Becali a pierdut practic marca Steaua, iar ani mai târziu acest lucru ajungea să-l coste! De ce Gigi Becali nu are dreptul să folosească marca Steaua, lucrurile sunt clare din punctul de vedere al fostului selecţioner.

Gigi Becali a început să ajute financiar Steaua încă din 1999. El a împrumutat clubul AFC Steaua București, iar promisiunea a fost că banii vor fi transformaţi în acţiuni la viitoarea societate comercială care urma să fie înființată. În 2003, Gigi Becali a convocat două Adunări Generale, cu scopul de a prelua Steaua! Ministerul Apărării s-a opus atunci şi a venit cu o cerere către latifundiar, şi anume să plătească 11,4 milioane de dolari pentru marca Steaua! El a refuzat, iar la ani distanţa acest lucru l-a costat! Pentru că echipa sa a devenit FCSB şi a pierdut dreptul să mai folosească marca Steaua. Ce s-a întâmplat în şedinta cu generalii?

”Nu puteam noi să semnăm, ce să semnăm noi? Nu e adevărat. Noi, într-adevăr, am ridicat mâna sus când a fost Adunarea Generală și s-a pus problema privatizării Stelei. Am fost eu atunci, Tudorel n-a participat la acea ședință. Lucrurile au fost foarte clare atunci din partea Ministerului Apărării Naționale: afacerea sau cine voia să preia Steaua trebuia să plătească 11,4 milioane de dolari. Ori Gigi Becali n-a vrut să facă acest lucru și pentru asta a pierdut Steaua. N-a vrut să plătească, cei care reprezentau MApN – erau trei generali: domnul general Pigui, domnul general Zisu (n.r. al treilea era generalul Eugen Bădălan) – s-au sculat, au părăsit ședința: domnule, astea sunt condițiile, nu noi decidem, atât costă. 11,4 milioane de dolari atunci erau bani atunci, erau mult mai valoroși. Deci așa au stat lucrurile. După aia s-a făcut o altă Adunare Generală, la care eu n-am participat și a fost atunci a fost preluată echipa de fotbal Steaua București. Cum a fost preluată? Am văzut ce au zis cei care au judecat cazul și asta a fost”, a povestit Victor Pițurcă în cadrul emisiunii Spirit Stelist, găzduită de canalul de YouTube Asociația Steliștilor 1947.