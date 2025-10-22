FCSB - Bologna LIVE TEXT (19:45). Duel încins pentru campioană în Europa League. Echipele probabile - Antena Sport

FCSB – Bologna, duelul din etapa a treia din Europa League, va fi în format live text pe as.ro și în aplicația AntenaSport de la ora 19:45. Campioana caută a doua victorie din grupă în duelul încins de pe Arena Națională cu echipa din Serie A.
FCSB se duelează cu Bologna după ce sâmbătă a pierdut rușinos în campionat, cu Metaloglobus. Nou-promovata a întors scorul și s-a impus cu 2-1, aceasta fiind prima victorie din istoria clubului în Liga 1.
FCSB – Bologna LIVE TEXT (19:45), în etapa a treia din Europa League
FCSB trece printr-un moment extrem de dificil în campionat. Roș-albaștrii ocupă locul 12, cu doar 13 puncte, acumulate după tot atâtea meciuri jucate.
În Europa League, FCSB a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, în prima etapă, unicul gol al meciului fiind marcat de David Miculescu. În runda a doua, campioana a fost învinsă pe teren propriu de Young Boys Berna, scor 0-2.
De cealaltă parte, Bologna a obținut o victorie în meciul de campionat disputat înaintea partidei cu FCSB. Italienii au învins-o cu 2-0 pe Cagliari și au urcat pe locul 5 în Serie A.
Bologna are un singur punct în grupa de Europa League, după primele două etape disputate. Italienii au remizat cu Freiburg, scor 1-1, și au fost învinși de Aston Villa, scor 1-0.
În sezonul trecut, Bologna a evoluat în grupa principală de Champions League. Italienii s-au clasat pe locul 28 la final, cu 6 puncte obținute după opt meciuri jucate.
Echipele probabile la FCSB – Bologna:
- FCSB: Târnovanu – Pantea, Lixandru, Ngezana, Radunovic – Alhassan, Șut, Olaru – Miculescu, Bîrligea, Cisotti.
- Bologna: Skorupski – Holm, Vitik, Lucumi, Miranda – Freuler, Ferguson – Bernardeschi, Odegaard, Cambiaghi – Castro.
Promisiunea lui Elias Charalambous înainte de FCSB – Bologna
Elias Charalambous a făcut un apel către fanii FCSB-ului înaintea meciului cu Bologna. Cipriotul își dorește ca suporterii să vină în număr cât mai mare la stadion pentru partida cu italienii.
„Trebuie să găsim un echilibru, avem experiență, suntem pregătiți. Acceptăm criticile din partea fanilor, normal, trebuie să jucăm pentru ei. Numai așa putem să schimbăm situația, să jucăm bine și să câștigăm meciurile. Eu sunt genul de persoană care vede mereu lucrurile într-o manieră pozitivă. Acești băieți au făcut mult pentru acest club.
Jucătorii vor dori să-și ia revanșa mâine! Tricoul acestui club, istoria, totul ne obligă să facem o figură frumoasă. Știu că unii poate nu prea mai cred în noi, dar vă asigur că vor veni vremuri mai bune. Eu sunt pus aici să muncesc, să-i fac să-și crească nivelul. Toți trecem prin astfel de momente, dar nu cedăm. Înțelegem cum stau lucrurile, nu suntem proști! Credem că putem învinge în următoarea partidă”, a declarat Charalambous în cadrul unei conferinţe de presă.
Totodată, tehnicianul a promis că FCSB va avea rezultate bune din nou şi nu se teme de Bologna. “Putem lupta cu orice club, mergem să batem orice echipă. Poate mulţi ne subestimează, dar zilele bune pentru acest club vor reveni. Fiecare echipă are astfel de momente. Şi bune si rele. Înţelegem situaţia destul de bine, nu suntem proşti”, a mai declarat Charalambous.
