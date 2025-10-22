FCSB - Bologna LIVE TEXT (19:45). Duel încins pentru campioană în Europa League. Echipele probabile - Antena Sport

FCSB – Bologna, duelul din etapa a treia din Europa League, va fi în format live text pe as.ro și în aplicația AntenaSport de la ora 19:45. Campioana caută a doua victorie din grupă în duelul încins de pe Arena Națională cu echipa din Serie A.

FCSB se duelează cu Bologna după ce sâmbătă a pierdut rușinos în campionat, cu Metaloglobus. Nou-promovata a întors scorul și s-a impus cu 2-1, aceasta fiind prima victorie din istoria clubului în Liga 1.

FCSB – Bologna LIVE TEXT (19:45), în etapa a treia din Europa League

FCSB trece printr-un moment extrem de dificil în campionat. Roș-albaștrii ocupă locul 12, cu doar 13 puncte, acumulate după tot atâtea meciuri jucate.

În Europa League, FCSB a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, în prima etapă, unicul gol al meciului fiind marcat de David Miculescu. În runda a doua, campioana a fost învinsă pe teren propriu de Young Boys Berna, scor 0-2.

De cealaltă parte, Bologna a obținut o victorie în meciul de campionat disputat înaintea partidei cu FCSB. Italienii au învins-o cu 2-0 pe Cagliari și au urcat pe locul 5 în Serie A.