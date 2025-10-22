Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FCSB - Bologna LIVE TEXT (19:45). Duel încins pentru campioană în Europa League. Echipele probabile - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | FCSB – Bologna LIVE TEXT (19:45). Duel încins pentru campioană în Europa League. Echipele probabile

FCSB – Bologna LIVE TEXT (19:45). Duel încins pentru campioană în Europa League. Echipele probabile

Publicat: 22 octombrie 2025, 21:34

Comentarii
FCSB – Bologna LIVE TEXT (19:45). Duel încins pentru campioană în Europa League. Echipele probabile

Daniel Bîrligea și Darius Olaru, la FCSB/ Profimedia

FCSB – Bologna, duelul din etapa a treia din Europa League, va fi în format live text pe as.ro și în aplicația AntenaSport de la ora 19:45. Campioana caută a doua victorie din grupă în duelul încins de pe Arena Națională cu echipa din Serie A. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB se duelează cu Bologna după ce sâmbătă a pierdut rușinos în campionat, cu Metaloglobus. Nou-promovata a întors scorul și s-a impus cu 2-1, aceasta fiind prima victorie din istoria clubului în Liga 1. 

FCSB – Bologna LIVE TEXT (19:45), în etapa a treia din Europa League 

FCSB trece printr-un moment extrem de dificil în campionat. Roș-albaștrii ocupă locul 12, cu doar 13 puncte, acumulate după tot atâtea meciuri jucate. 

În Europa League, FCSB a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, în prima etapă, unicul gol al meciului fiind marcat de David Miculescu. În runda a doua, campioana a fost învinsă pe teren propriu de Young Boys Berna, scor 0-2.  

De cealaltă parte, Bologna a obținut o victorie în meciul de campionat disputat înaintea partidei cu FCSB. Italienii au învins-o cu 2-0 pe Cagliari și au urcat pe locul 5 în Serie A. 

Reclamă
Reclamă

Bologna are un singur punct în grupa de Europa League, după primele două etape disputate. Italienii au remizat cu Freiburg, scor 1-1, și au fost învinși de Aston Villa, scor 1-0. 

În sezonul trecut, Bologna a evoluat în grupa principală de Champions League. Italienii s-au clasat pe locul 28 la final, cu 6 puncte obținute după opt meciuri jucate. 

Echipele probabile la FCSB – Bologna: 

"Oferta" primită de locatarii blocului din Rahova: devin chiriaşi până îşi cumpără iar apartamentul"Oferta" primită de locatarii blocului din Rahova: devin chiriaşi până îşi cumpără iar apartamentul
Reclamă
  • FCSB: Târnovanu – Pantea, Lixandru, Ngezana, Radunovic – Alhassan, Șut, Olaru – Miculescu, Bîrligea, Cisotti. 
  • Bologna: Skorupski – Holm, Vitik, Lucumi, Miranda – Freuler, Ferguson – Bernardeschi, Odegaard, Cambiaghi – Castro. 

Promisiunea lui Elias Charalambous înainte de FCSB – Bologna 

Elias Charalambous a făcut un apel către fanii FCSB-ului înaintea meciului cu Bologna. Cipriotul își dorește ca suporterii să vină în număr cât mai mare la stadion pentru partida cu italienii. 

„Trebuie să găsim un echilibru, avem experiență, suntem pregătiți. Acceptăm criticile din partea fanilor, normal, trebuie să jucăm pentru ei. Numai așa putem să schimbăm situația, să jucăm bine și să câștigăm meciurile. Eu sunt genul de persoană care vede mereu lucrurile într-o manieră pozitivă. Acești băieți au făcut mult pentru acest club.  

Jucătorii vor dori să-și ia revanșa mâine! Tricoul acestui club, istoria, totul ne obligă să facem o figură frumoasă. Știu că unii poate nu prea mai cred în noi, dar vă asigur că vor veni vremuri mai bune. Eu sunt pus aici să muncesc, să-i fac să-și crească nivelul. Toți trecem prin astfel de momente, dar nu cedăm. Înțelegem cum stau lucrurile, nu suntem proști! Credem că putem învinge în următoarea partidă”, a declarat Charalambous în cadrul unei conferinţe de presă. 

Totodată, tehnicianul a promis că FCSB va avea rezultate bune din nou şi nu se teme de Bologna. “Putem lupta cu orice club, mergem să batem orice echipă. Poate mulţi ne subestimează, dar zilele bune pentru acest club vor reveni. Fiecare echipă are astfel de momente. Şi bune si rele. Înţelegem situaţia destul de bine, nu suntem proşti”, a mai declarat Charalambous. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
Observator
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
Ceartă între actorul Florin Zamfirescu şi Dumitru Dragomir din cauza Cristelei Georgescu: „Câştiga alegerile!”
Fanatik.ro
Ceartă între actorul Florin Zamfirescu şi Dumitru Dragomir din cauza Cristelei Georgescu: „Câştiga alegerile!”
23:47
Jude Bellingham a „spart gheața” și a marcat primul gol al sezonului la Real Madrid. Reușită cu noroc în meciul cu Juventus
23:44
Victor Pițurcă, anunț categoric despre viitorul Stelei: “MApN nu mai poate investi! Ăsta e adevărul”
23:18
LIVE SCOREReal Madrid – Juventus 0-0. Seară de foc în Champions League. Bayern, Liverpool și Chelsea fac spectacol
23:01
Edi Iordănescu, anunț despre viitorul lui după ședința cu oficialii Legiei Varșovia: „Nu m-am uitat la bani”
22:26
Lennart Karl l-a depășit pe Toni Kroos după golul marcat în Bayern – Brugge. Reușită de senzație pentru puștiul bavarezilor
21:55
Mihai Stoica a anunțat marea împăcare dintre Denis Alibec și galerie! Moment inedit pregătit înainte de FCSB – Bologna
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 4 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 5 Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis! 6 PSV – Napoli 6-2, Leverkusen – PSG 2-7 și Union SG – Inter 0-4. Spectacol total în Champions League. Rezultatele serii
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!