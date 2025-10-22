Lennart Karl l-a depășit pe Toni Kroos după golul marcat în Bayern - Brugge. Reușită de senzație pentru puștiul bavarezilor - Antena Sport

Lennart Karl a depășit recordul lui Toni Kroos după ce a marcat un gol de senzație în Bayern Munchen – Club Brugge, duelul din etapa a treia a grupei de Champions League. Puștiul de 17 ani al bavarezilor a reușit să înscrie fabulos, în minutul 5 al partidei.

Lennart Karl a devenit cel mai tânăr marcator din istoria lui Bayern Munchen în competițiile europene, depășind astfel recordul stabilit de Toni Kroos.

Lennart Karl l-a depășit pe Toni Kroos după golul marcat în Bayern – Brugge

Lennart Karl a reușit să marcheze primul lui gol pentru Bayern Munchen la vârsta de 17 ani și opt luni. În 2007, la 17 ani, nouă luni și 21 de zile, Toni Kroos marca în victoria bavarezilor cu Steaua Roșie Belgrad, scor 3-2, din Cupa UEFA.

Grație golului marcat în poarta lui Brugge, la primul său meci ca titular pentru Bayern, Lennart Karl a devenit al treilea cel mai tânăr marcator din istoria campioanei Bundesligii, în toate competițiile. Recordul este deținut de Mathys Tel, care reușea să puncteze pentru prima dată pentru bavarezi la vârsta de 17 ani, 4 luni și 4 zile.

În Champions League, cel mai tânăr marcator al lui Bayern Munchen era Samuel Kuffour. Fundașul marca în remiza cu Spartak Moscova din 1999, având la momentul respectiv vârsta de 18 ani, o lună și 30 de zile.