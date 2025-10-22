Mihai Stoica a anunțat obiectivul clar al FCSB-ului. Calcule pentru sezonul viitor: „Vom ieși din groapă” - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica a anunțat obiectivul clar al FCSB-ului. Calcule pentru sezonul viitor: „Vom ieși din groapă”

Publicat: 22 octombrie 2025, 21:13

Mihai Stoica / Profimedia

Mihai Stoica a anunțat care este noul obiectiv al FCSB-ului, după eșecul umilitor cu Metaloglobus, scor 1-2, din etapa a 13-a a Ligii 1. Oficialul campioanei a dezvăluit că roș-albaștrii au ca sarcină calificarea în cupele europene, în sezonul viitor. 

FCSB ocupă locul 12 în campionat, cu doar 13 puncte, acumulate după 13 meciuri disputate. Campioana e la o distanță de șase puncte față de ultima echipă clasată pe loc de play-off, Oțelul. 

Mihai Stoica a anunțat obiectivul clar al FCSB-ului 

În acest context, Mihai Stoica ia în calcul și clasarea pe locul 7, în cazul în care FCSB va rata play-off-ul, loc care asigură prezența la barajul pentru cupele europene. Totodată, președintele Consiliului de Administrație al campioanei s-a declarat convins și de faptul că echipa va reuși să depășească momentul extrem de dificil din Liga 1. 

Să fie momentul zero, că altfel nu se poate. Suntem în prăpastie, în Groapa Marianelor. Am fost pe Everest anul trecut, acum suntem înfiorător de rău.  

Primele încasate n-au nicio legătură, că inclusiv anul trecut au încasat şi rezultatele au fost bune. Sunt scuze puerile. A fost ceva rău şi inexplicabil. Problema a fost alta, că la 1-2 să n-ai ocazie până în prelungiri… Cumplit, dar vom ieşi din groapa asta 

La noi, în momentul ăsta, obiectivul e să ajungem în cupele europene, că ar fi primul an din 2003 încoace când n-am fi în cupele europene. Sigur e un record, în afara cluburilor mari care sunt invitate permanent. Noi suntem singura echipă care an de an jucăm în cupele europene.  

E foarte posibil, dacă termini play-out pe primul loc, dacă joci baraj, să ai şanse mai mari să joci în cupele europene… Dacă termini pe cinci sau şase eşti degeaba, dar şi locul al patrulea poate fi degeaba (n.r. – în play-off). Normal că ne dorim să jucăm în play-off, dar când te bat Metaloglobus, Piteşti, Slobozia, Farul, când nu câştigi cu Sibiul acasă, când nu câştigi la Csikszereda, înseamnă că ai probleme mari”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro. 

