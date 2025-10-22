Mihai Stoica a anunțat marea împăcare dintre Denis Alibec și galerie! Moment inedit pregătit înainte de FCSB – Bologna - Antena Sport

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a anunțat că lucrurile s-au rezolvat între Denis Alibec și fanii campioanei. După ce Gigi Becali a anunțat că atacantul nu va mai juca dacă acesta va fi înjurat de fani, Mihai Stoica, Gheorghe Mustață și Denis Alibec au avut o discuție.

Mihai Stoica a declarat că a fost vorba despre o neînțelegere și că Peluza Nord nu are ceva de împărțit cu Denis Alibec, problemele de la finalul meciului cu Metaloglobus, pierdut de FCSB, fiind cauzate de trei suporteri care au avut ceva cu atacantul roș-albaștrilor.

Denis Alibec se împacă cu fanii FCSB-ului. Mihai Stoica: “Vrea să își prezinte scuzele”

Astfel, înaintea meciului de joi, dintre FCSB și Bologna, Denis Alibec va merge la Peluza Nord și își va prezenta scuzele. Oficialul campioanei României speră ca după acest episod să fie pace între suporteri și jucători și speră să nu se mai strige la fel cum s-a întâmplat la Clinceni, după meciul cu Metaloglobus:

“Am avut o discuție și cu Mustață, și cu Alibec. Chiar dacă a considerat că a fost o neînțelegere, au fost doar trei băieți care au avut ceva cu el. Vrea mâine, înainte să înceapă meciul, să meargă în fața Peluzei Nord să își prezinte scuzele.

Am încredere în Peluza Nord, chiar a fost alături de echipă, și cred că aici se va soluționa acest mic conflict. Sper ca de mine să fie pace și să nu se mai strige ce s-a strigat după meciul cu Metaloglobus”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.